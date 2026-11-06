基辅地铁迎来66周年：被水淹没的隧道、出现裂缝的车站，以及数十年来始终无法完工的工程

11月6日，基辅地铁将迎来开通66周年。然而，近年来，这座首都地铁的发展历程越来越少与新车站相关，反而更多地与事故、积水、结构损坏以及旷日持久的施工联系在一起。 基辅地铁最近一次扩建是在2013年。自那以后，一直没有开通任何新车站。

最具代表性的事件是“德米耶夫斯卡”站与“利比德斯卡”站之间的事故——该事故导致蓝色线路的贯通运行中断了近九个月——以及维诺格拉达尔地区地铁工程的无休止施工。 与此同时，其他车站也出现了漏水、天花板受损以及墙面饰面问题。

UA.News深入探究了基辅地铁为何停滞不前长达十三年、其隧道和车站现状如何，以及首都何时能拥有新的交通线路。

十三年未增设新车站：基辅地铁为何停止发展

基辅地铁最近新建的车站是2013年11月6日开通的“特雷姆基”站。自那时起，地铁网络便一直保持不变——三条线路共52个车站。

在此期间，首都持续扩张，新建了众多住宅区，部分地区的交通压力不断增加。然而，地铁网络却几乎未发生变化。

维诺格拉达尔和特罗耶什奇纳的居民对缺乏新车站的感受最为深刻，他们主要依赖地面交通。在高峰时段，前往最近的地铁站的旅程可能会变成一段漫长的路程，途中不仅要遭遇拥堵，还需多次换乘。

早在全面入侵之前，就已制定了地铁扩建计划。 市政府曾多次承诺将地铁延伸至维诺格拉达尔区，在特罗耶什奇纳区新建地铁线路，并完成那些早在1990年代就已开工建设的地铁站。

然而，由于资金短缺、承包商变更、工程复杂性以及需要修订项目文件，这些项目一直被推迟。2022年后，又叠加了俄罗斯侵略带来的影响、建材价格上涨、人员问题以及新的预算优先事项。

不过，地铁建设长达数年的停滞其实早在全面战争爆发之前就已经开始了。

通往维诺格拉达尔的地铁：一个耗资数十亿的项目如何沦为长期停工工程

西雷茨-佩切尔斯克线从“西雷茨”站延伸至维诺格拉达尔的工程，已成为基辅最著名的交通“长期未完工项目”之一。 2018年底，“基辅地铁”公司与“基辅地铁建设”公司签署了第一期工程的建设合同。 该项目计划建设两座车站——“莫斯蒂茨卡”站和“真理大道”站（也称“华沙”站）。

最初计划于2021年完工。然而，工程建设遭遇延误，承诺的工期也被多次推迟。 2023年底，由于工程进度过于缓慢，地铁局终止了与“基辅地铁建设公司”的合同。随后，相关诉讼程序正式启动。

在2026年1月6日的公告中，基辅市国家行政管理局（KMD）声明，市政府要求前承包商赔偿超过23亿格里夫纳的损失。此外，市政府还主张约13.7亿格里夫纳的罚款。

据地铁方面称，专家鉴定确认了施工工期延误，以及已完成工程的文件办理存在问题。因此，首都本应迎来车站开通，却只得到了未完工的隧道、施工现场以及涉及数十亿格里夫纳的法律纠纷。

新承包商，新数十亿：2026年维诺格拉达尔地铁项目将何去何从

2024年8月，“基辅地铁”与“奥托斯特拉达”集团签署了新合同，合同金额约为138亿格里夫纳。然而，更换承包商并未解决工期问题。

2026年8月，地铁公司就第一期工程设计文件的调整发布了招标公告。 对调整的必要性解释为：复杂的水文地质条件、密集的建筑布局、工程管线位置的细化以及施工技术的变更。

与此同时，该项目已完成部分工程。具体而言，已建成连接“莫斯蒂茨卡”站与“西尔采”站、全长近1.25公里的右侧连接隧道， 此外，还在未来的“莫斯蒂茨卡”站与“华沙”站之间修建了约1.6公里的整体浇筑隧道。

2026年10月，双方签署了价值8070万格里夫纳的项目再次调整合同。 设计任务书中确定的第一期工程预估成本为233.4亿格里夫纳，尽管最终的更新预算尚待编制。

据承包商评估，2026年为保持必要的施工进度，需约100亿格里夫纳，而计划拨款仅为16亿。该公司还估计，到年底第一期工程的完工率可能仅达20%。

合同规定的完工期限已推迟至2027年4月30日。然而，在如此有限的资金规模下，车站的实际开通日期仍不确定。

与此同时，施工给该地区居民带来了额外的困扰。2026年4月，基辅市国家行政管理局因施工需要，将欧洲联盟大道部分路段的封闭期限延长至12月1日。

实际上，维诺格拉达尔区的居民多年来一直与施工现场为邻，但至今仍不知何时才能使用新车站。

“德米耶夫斯卡”站与“利比德斯卡”站之间的隧道进水：近年来最严重的事故

2023年12月8日，基辅遭遇了首都地铁历史上最严重的事故之一。 由于“德米耶夫斯卡”站与“利比德斯卡”站之间的隧道发生失压、出现裂缝并有地下水渗入，不得不紧急限制蓝线的列车运行。

从“德米耶夫斯卡”站到“特雷姆基”站的六座车站失去了与地铁中心区域的直通连接。 随后，在受影响路段组织了往返接驳运行，地面上也增开了额外的公交和无轨电车线路。

然而，地面交通无法完全替代地铁。乘客的出行时间大幅增加，换乘带来了额外的不便，道路也承受了新的压力。

问题远比普通的漏水要严重得多。隧道内发现结构受损，需要进行大规模修复。施工人员不得不拆除事故路段，并新建一段隧道。

直到2024年9月12日，蓝色线路才恢复全面运营。因此，首都的一条主要交通动脉在近九个月的时间里一直处于严重受限的状态。

14年的崩塌：调查结果揭示了什么

事故原因成为刑事调查的焦点，也引发了执法部门与市政府之间的争议。2024年7月，国家警察局宣布怀疑地铁部门官员存在渎职行为。

据调查方称，相关负责人数年来早已知晓隧道状况危急，却未采取必要的应对措施。 执法部门表示，钢筋腐蚀以及部分结构构件的逐渐损毁导致了裂缝的形成。

2025年8月，警方向基辅市国家行政管理局交通基础设施部副主任提出了新的指控。 据调查显示，隧道构件的破坏过程持续了约14年，而首次进水现象早在2011年3月就被记录在案。

与此同时，据执法部门称，2011年至2023年期间进行的应急抢修工作，未适当引入专业科研机构参与。 据调查估计，由于车站关闭及组织替代交通，首都预算因此承受了超过1.64亿格里夫纳的额外支出和损失。

与此同时，市政府坚称，事故的主要原因之一在于隧道初期设计和施工阶段就已出现的失误。

因此，执法部门和市政府对坍塌事故的责任归属给出了不同的解释。然而，此次事故本身表明，关键基础设施的损坏可能积少成多，其后果足以扰乱城市大部分地区的交通运行。

坍塌的天花板与漏水的车站

“德米耶夫斯卡”站事故发生后，其他车站的技术状况问题变得尤为严峻。乘客们经常注意到墙壁潮湿、饰面受损、漏水及其他缺陷。

2026年2月15日，“特雷姆基”站的一个出口处，部分吊顶构件坍塌。 幸运的是，无人受伤。地铁方面解释称，这些结构是在此前俄罗斯炮击中受损的。据该企业称，部分缺陷属于隐蔽性缺陷，在常规检查中难以察觉。

大约在同一时期，还有报道称“切尔尼戈夫斯卡”站发生了石膏脱落事件。

“伊波德罗姆”站还出现了一个问题。2026年3月，乘客和活动人士注意到悬吊天花板有部件缺失，并发现了潮湿痕迹。

地铁方面解释称，部分天花板被暂时拆除是为了通风、检查以及核查固定件。随后，部分开口被封堵，其余则安装了通风栅格。

这一情况颇具代表性，因为“伊波德罗姆”站是基辅地铁系统中最现代化的车站之一。

为何基辅地铁中会不断出现积水

基辅地铁的大多数车站都在复杂的水文地质条件下运行。隧道和地下结构始终与土壤接触，而土壤的湿度会随天气条件的变化而变化。

2026年3月，“基辅地铁”就车站内的渗水和湿渍问题发布了一份专门说明。 该公司指出，造成这些现象的原因可能包括积雪融化、强降水、温度波动、冷凝水以及防水材料的逐渐老化。

地铁公司强调，所有车站均处于良好的技术状态，局部渗水并不意味着必然存在安全隐患。为排除积水，会使用排水系统、泵送设备、专用凝胶溶液及聚合物材料。

然而，区分普通的湿渍与承重结构的损坏至关重要。在特定条件下，长期渗水可能导致钢筋腐蚀、防水层磨损以及结构的逐渐破坏。

正因如此，在“德米耶夫斯卡”站与“利比德斯卡”站之间发生事故后，及时发现缺陷的问题变得尤为重要。

“利沃夫门”、“特利奇卡”以及通往特罗耶什奇纳的地铁：那些停留在纸上或深埋地下的项目

基辅地铁面临的另一个问题是那些十多年前就开始建设却始终未能完工的车站。其中最著名的是位于绿线“黄金门”站与“卢基扬诺夫斯卡”站之间的“利沃夫门”站。

该站的建设始于20世纪90年代初。地下部分的必要结构已建成，但车站始终未能投入运营。主要问题之一是位于利沃夫广场附近的地面出口尚未完工。

西雷茨科-佩切尔斯卡线上的“特利奇卡”站也面临类似情况。该站的建设同样未能完成。据称，原因包括交通优先级、周边区域的开发性质以及开通在经济上的可行性。

另一个未实现的项目与计划中的“赫尔岑”站有关，该站位于“卢基亚诺夫斯卡”站和“多罗戈日奇”站之间。

不过，规模最大的未实施交通项目仍是通往特罗耶什奇纳的地铁线路。 建设波迪尔-维古里夫斯卡线的构想已存在数十年。该计划旨在利用波迪尔大桥的基础设施，在首都右岸与左岸之间建立新的交通连接。

这座桥本身耗时数十年才建成，但其道路基础设施的完善并不意味着地铁就能投入运营。要实现这一目标，还需要对隧道、车站、工程系统和列车车队进行单独投资。

老旧车厢与人员短缺：乘客未曾察觉的问题

列车车队老化和合格员工短缺的问题依然不容忽视。据地铁公司数据显示，截至2025年底，首都地铁的列车车队总数超过830节车厢。

其中部分车辆已服役数十年。特别是，该企业曾通报报废了四节制造于1978年至1980年的车厢，其累计行驶里程约为350万公里。

车厢的老化需要定期维修、更换设备以及逐步更新车队。

另一个问题是人员短缺。2024年5月，基辅市国家行政管理局通报称，目前缺少83名电车司机、48名电气机械师以及161名各专业车工和钳工。

造成这一现象的原因包括动员、人口被迫迁移以及对职业培训的特殊要求。

无障碍设施：为何并非所有乘客都能独立乘坐地铁

基辅地铁的另一个问题是，车站对残障人士及其他行动不便的乘客的无障碍设施仍显不足。地铁的大部分线路建于苏联时期，当时对无障碍设施的要求与当今大不相同。 因此，许多车站至今仍未配备电梯、升降机或其他辅助设施，无法让轮椅使用者自主抵达站台。

市政府公布的统计数据凸显了这一问题的严重性。根据基辅市国家行政管理局2025年6月公布的数据，首都地铁52个车站中，仅有12个完全符合无障碍要求。 也就是说，超过四分之三的车站未能为所有类别的乘客提供全面的无障碍通行条件。

无障碍车站名单中包括：“切尔沃尼·胡蒂尔”、“博里斯波尔斯卡”、“维尔利察”、“特雷姆基”、“伊波德罗姆”、 “展览中心”、“瓦西利科夫斯卡”、“戈洛西耶夫斯卡”、“德米耶夫斯卡”、“利沃贝日纳”、“斯维亚托申”和“西雷茨”。

其他车站的情况则更为复杂。 由于台阶较多、站台位置较深且缺乏相应设备，部分乘客不得不向地铁工作人员寻求帮助。这在市中心的老车站尤为明显，因为在那里安装电梯需要进行复杂的改造工程。

2026年5月，地铁方面通报称，已有10个车站安装了38部电梯，9个车站建有16个坡道，8个车站设有17台专用升降机。 不过，这些数据并不意味着所有相关车站都已完全适配残障人士的自主出行需求。

该企业还计划在2026年期间，在十个车站安装触觉导航系统，其中包括“尼夫基”、“理工学院”、“奥博隆”、“明斯克”、 “波恰纳”、“康特拉科塔广场”、“克洛夫斯卡”、“佩切尔斯卡”、“奥索科尔基”和“哈尔科夫斯卡”。此外，还计划在车站大堂安装更宽的门。

这一问题在空袭警报期间尤为突出，届时地铁站会被用作避难所。那些无法自行下楼梯或使用自动扶梯的人，在前往安全地点的途中会面临额外的障碍。

老旧车站的现代化改造需要大量资金、复杂的工程解决方案，有时甚至需要对入口和通道进行重建。然而，如果不进行这些改造，地铁将继续成为一种交通工具，首都的部分居民无法像其他人一样平等地使用它。

地铁作为避难所：战争期间面临的额外挑战

尽管存在种种问题，基辅地铁对首都的安全依然至关重要。自全面入侵开始以来，地铁站已成为俄罗斯炮击期间的主要避难所之一。

共有46个地铁站被用作民众的避难所。在遭遇大规模袭击时，这些站内可同时容纳数万人。

特别是，2026年7月30日，地铁方面通报称，在当晚俄罗斯炮击期间，有超过5.6万人在各车站内避难。

这给基础设施带来了额外的要求。地铁系统必须同时确保乘客运输、工程系统的平稳运行，以及在空袭警报期间民众的安全避难。

俄罗斯的袭击还损坏了地铁的地面设施，这增加了维修和维持其运行能力的成本。

未来几年基辅地铁将面临什么

未来几年，首都当局的主要任务不仅在于扩建地铁，还在于维持现有基础设施的运行能力。

人们最大的期望寄托在通往维诺格拉达尔的地铁线上。然而，项目文件的再次调整、建设成本的上涨以及资金有限，都使新车站的快速开通蒙上了阴影。 特罗耶什奇纳地铁线的建设前景则更为不明朗，目前仍无具体的实施时间表。

与此同时，市政府需要投入大量资金用于隧道、车站及工程系统的维修。 “德米耶夫斯卡”站与“利比德斯卡”站之间的事故表明，基础设施受损可能导致整条线路停运数月，并造成额外的预算支出。

俄罗斯的炮击、人员短缺、建材价格上涨以及需要为城市其他至关重要的需求提供资金，都使情况更加复杂。

事实上，基辅面临着双重任务：既要完成这些搁置多年的建设项目，又要防止现有地铁系统状况进一步恶化。 在维诺格拉达尔和特罗耶什奇纳的居民仍在等待新车站落成的同时，现有的地铁系统却需要越来越多的关注和投入。

关注我们在