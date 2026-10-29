律师奥列克西·舍夫丘克指出基辅德斯尼亚区领导层在工作中存在的问题，并呼吁立即审议区国家行政管理局局长马克西姆·巴赫马托夫是否应继续留任的问题。 他提出的问题包括：避难所的资金保障、住房资源的修复以及战时区政府的运作。

据该律师称，尽管首都因俄罗斯的袭击而局势严峻，但公用事业部门和区行政机构仍在继续运作。与此同时，位于德斯尼亚区内的特罗耶什奇纳地区的局势令他尤为担忧。

“另有一事令我费解：为何整个区的居民要沦为围绕该区领导层冲突的人质？ 为什么我们没有看到各方为保障民众安全而团结一致，反而目睹了持续不断的舆论对峙？最重要的是：普通基辅市民为此付出了怎样的代价？”谢夫丘克写道。

他还就发布俄罗斯袭击现场的视频、展示可能引起敌方兴趣的地点，以及防御基础设施的资金问题提出了质疑。

“关于防御基础设施资金可能被冻结的消息尤其令人担忧。如果这些事实得到证实，必须对其进行相应的法律评估，”这位律师强调道。

此外，舍夫丘克表示，他一直在收到居民的投诉，并每天都在遭受俄罗斯袭击的首都帮助人们。

“我每天都能看到、听到人们向我倾诉苦衷。在首都遭受俄罗斯联邦侵袭的当下，我每天都在帮助该地区的居民，但就连我也无法再忍受这种破坏行为和无能了，”他写道。

他认为，必须客观评估德斯尼亚区区长的工作表现，并应立即审议其是否应继续留任的问题。

“今天的基辅需要的不是政治秀，而是负责任的管理、专业的协调以及为保障人民安全而进行的日常工作。因为战争期间管理失误的代价，既不是民意支持率，也不是职位。而是人的生命，”这位律师总结道。

该律师还附上了一段视频，视频中记者走访了一所幼儿园，那里本应正在紧锣密鼓地修缮避难所，因为相关资金早已拨付到位。





据记者公布的数据，在为该需求拨付的4103.6万格里夫纳中，实际使用额仅占总额的14%。

关于幼儿园工程的资金问题也引发了质疑。记者们正试图查明，为何资金使用进度落后于计划，以及相关工程目前处于什么阶段。 在为幼儿园大修拨付的1000万格里夫纳中，仅落实了42万格里夫纳。

奥列克西·舍夫丘克认为，该区居民不应因官员之间的冲突而受苦，尤其是在战争时期。

“我是基辅人，对此深感痛心，”这位律师在帖子结尾写道。

来源：谢夫丘克律师的社交媒体。

回顾此前，律师奥列克西·舍夫丘克曾于10月21日呼吁基辅德斯尼亚区国家行政管理局局长马克西姆·巴赫马托夫辞职，原因是后者公开侮辱退伍军人奥列格·西莫罗兹。 这位律师还向总统弗拉基米尔·泽连斯基询问，该官员何时会被解职。

基辅德斯尼亚区行政管理局局长马克西姆·巴赫马托夫因未从市预算中获得物质援助，已向基辅市国家行政管理局提起诉讼。

关注我们在