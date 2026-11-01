记者们公布了一项关于基辅德斯尼亚区国家行政管理局领导层（由马克西姆·巴赫马托夫领导）活动的新调查。为了安排就业并为特定人员预留职位，该机构实际上摧毁了一所青少年体育学校。

此次调查的核心内容是该儿童和青少年体育学校前负责人、乌克兰功勋教练、欧洲冠军马克西姆·雅库申科的证词。 据他称，在完全缺乏资金且无力支付公用事业费用的情况下，他拒绝为某外部人员安排工作以换取动员豁免，并拒绝开设残疾人体育项目，此后官员们便开始对他施压。

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遭到拒绝后，校方开始系统性地对校长施压，剥夺其奖金，并在教练准备带儿子参加欧洲锦标赛时取消了他的休假。 雅库申科是通过一条短信偶然得知自己被解雇的消息的，此后，行政部门修改了该机构的章程，并从一些名不见经传的人中任命了新的领导层。

除了人事方面的压力外，校方还被要求推出收费服务，尽管作为公立机构，本应免费为孩子们提供课程。与此同时，区政府在其发布的内容中完全忽视了该校学生在国际体育赛事中取得的成就。 目前，前校长正在法院对解雇决定提起诉讼，而调查人员则继续关注事态的后续发展。

来源：YouTube频道“特别记者”。

此前，德斯尼亚区国家行政管理局局长曾对记者就避难所状况及预算资金使用情况寻求置评一事作出粗鲁回应。 由于未得到满意答复，基辅电视台的摄制组前往利索维耶森林区进行实地考察，以核查公共基础设施及当地居民的生活条件。 检查过程中，发现多处道路破损，且严重缺乏可供民众使用的安全避难所。

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