律师奥列克西·舍夫丘克指称，基辅市议会议员德米特里·比洛策尔科维茨及其亲信与俄罗斯联邦安全局（FSB）存在关联，并揭露了围绕基辅市议会土地委员会的腐败链条。



““德米特里·比洛采尔科维茨实际上就是个‘钱袋子’，基辅市议会土地委员会的所有资金都经由他转手，”舍夫丘克表示。





据他称，用于在土地委员会审议事项的资金通过加密资产转入比洛采尔科维茨的钱包，随后经由其朋友伊万·克利帕作为“小金库”进行分配。 该律师声称，克利帕持有俄罗斯护照，曾在2014年及全面入侵开始后前往克里米亚，并与俄罗斯联邦安全局（FSB）保持着稳定的联系。

该律师称，与侵略国的联系是通过伊万·克利帕和叶夫根尼·格里巴乔夫维持的，后者长期担任基辅自然博物馆的负责人。 据UA NEWS记者报道，格里巴乔夫早在2023年就以难民身份前往瑞士。





舍夫丘克还声称，比洛策尔科维茨涉嫌将其位于波兹尼亚基的土地被侵占，并在其公开指控该党索要入党及进入议会会议厅的费用后，阻挠其进入基辅市议会。



值得回顾的是，此前曾有报道称，国家调查局（DBR）针对比洛策科夫采的加密资产来源启动了刑事调查并进行了搜查，据公开信息显示，这些资产价值达数千万美元。



舍夫丘克表示，其言论应被视为向执法机关发出的正式申诉，并呼吁在国家调查局或国家反腐败局（NABU）的案件审理范围内，对比洛策尔科夫采展开调查。

来源：律师舍夫丘克的社交媒体账号。

需要指出的是，律师奥列克西·舍夫丘克此前已就“我们的钱·利沃夫”项目提起诉讼并胜诉。

10月21日，律师奥列克西·舍夫丘克呼吁基辅德斯尼亚区国家行政管理局局长马克西姆·巴赫马托夫辞职，因其公开侮辱退伍军人奥列格·西莫罗兹。

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