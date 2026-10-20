德斯尼亚区国家行政管理局局长对记者试图就避难所状况及预算资金使用情况寻求置评一事做出了粗鲁的回应。

在得到不恰当的答复后，基辅电视台的摄制组前往利索维耶森林区进行实地考察，以核查公共基础设施及当地居民的生活条件。 在实地核查过程中，发现多处道路破损，且严重缺乏可供居民使用的符合安全标准的避难所。

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根据区行政当局的官方报告，2026年用于建设避难所的预算为1.38亿格里夫纳，但实际执行额不足该预算的20%。 目前，整个德斯尼亚区仅有一处位于公共交通站台的小容量移动避难所处于运行状态，而且该设施还是由私人出资建造的。

利索维耶住宅区的居民指出，现有的移动避难所无法在夜间炮击期间保护居家民众的安全，并将该社区当前的居住条件比作“生存”和“隔离区”。 记者们宣布将持续监督每一格里夫纳预算资金的分配和使用情况，并期待与区行政当局领导层进行坦诚对话。

需要提醒的是，基辅州的客运站已开始安装模块化避难所，以保护乘客和工作人员。

基辅市检察院已向法院提起诉讼，要求法院责令首都当局采取紧急措施，在公共场所安装移动式避难所。具体而言，包括公共交通站点、公园和绿地。

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