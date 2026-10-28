基辅的LEO BEAUTY CLUB提供哪些服务：从护发到仪器美容

LEO BEAUTY CLUB——位于基辅的一家美容沙龙，集护发、美甲、面部及身体护理、化妆和美容护理于一体。 沙龙地址：瓦西里·利普基夫斯基街16B号，“四重奏”住宅区。 您可通过电话 +38 099 444 38 45 或 Instagram 账号 @leobeautyclub.kyiv 预约护理项目。沙龙每日营业时间为 09:00 至 21:00。

LEO BEAUTY CLUB提供广泛的美妆服务：从剪发、染发、美甲和足部护理，到专业化妆、美容护理及仪器护理。 其中，利用专业设备进行的面部和身体护理项目是一大特色。针对特殊场合，沙龙会提供综合护理方案，将多项护理项目整合到一次到店服务中。

UA.News将为您介绍LEO BEAUTY CLUB在基辅提供的具体服务内容，以及该沙龙涵盖的业务领域。

LEO BEAUTY CLUB的护发服务：剪发、染发及修复

LEO BEAUTY CLUB的理发服务涵盖剪发、造型、各种染发技术以及专业护发。 发型师擅长处理各种长度和类型的头发，根据您期望的形象，帮助您选择合适的发型、发色和造型方式。

服务项目包括：女士剪发、吹风造型、发根及全长染发、挑染、巴拉亚染和渐变染。 此外，沙龙还提供Airtouch染发技术，该技术能实现色调间的自然过渡，营造出多维色彩效果，使漂染发束与原生发色之间没有生硬的分界线。

为了完善整体造型，发型师们会打造海滩波浪、好莱坞卷发及其他多种造型。这些发型既适合日常出行，也适合写真拍摄、节日庆典和婚礼。

另一个服务方向是头发修复与护理。我们使用Olaplex、K18、Tokio Inkarami和Milbon等产品。专业的护理方案旨在改善发质，保持秀发的顺滑与光泽。 美发师会根据发质、发况及染发史为您量身定制护理方案。

LEO BEAUTY CLUB的美甲与足部护理：从经典护理到美甲设计

LEO BEAUTY CLUB的指甲服务涵盖美甲、足部护理、凝胶指甲、美甲延长及美甲设计。 美甲师既能打造低调的日常造型，也能为特殊场合设计出引人注目的美甲造型。

沙龙提供招牌美甲、混合涂层美甲、经典及组合式美甲护理，以及足部护理。 美甲延长服务可改变指甲的长度和形状，而美甲设计则通过装饰元素——从极简细节到更复杂的组合——为整体效果锦上添花。

为了护理指甲板，我们采用IBX系统——该系统旨在维持指甲板的健康状态。该疗程被纳入需要额外关注的指甲护理中。美甲师会评估指甲状况，并确定该方案是否符合客户的需求。

美甲和足部护理也已成为综合美容服务的一部分。我们将这些项目与发型设计、修眉、化妆及其他护理项目相结合，旨在一天之内为您打造出完整的造型。

LEO BEAUTY CLUB的日常妆容与特殊场合妆容

LEO BEAUTY CLUB提供适用于各类场合的专业化妆服务。服务范围涵盖日间妆、晚间妆、鸡尾酒会妆及节日妆，以及新娘妆。

日间妆容适合商务会晤、工作、摄影等场合，这类妆容需呈现整体协调且点缀适度的形象。晚宴妆和鸡尾酒会妆则会根据活动风格，对眼部、唇部及其他面部特征进行更鲜明的妆效设计。

婚礼妆容是一大独立领域。化妆师在打造新娘妆容时，会综合考虑发型、婚纱风格、仪式形式以及客户的需求。全面的准备工作有助于协调所有细节，呈现出浑然天成的整体效果。

LEO BEAUTY CLUB的眉毛与睫毛护理

在眉毛和睫毛护理方面，LEO BEAUTY CLUB提供眉形修整、眉毛定型与染色、睫毛定型、睫毛染色以及睫毛肉毒杆菌护理服务。

修形有助于塑造理想的眉形，而染色则能使眉色更加鲜明。在睫毛定型过程中，技师会顺着毛发生长方向进行操作，从而使眉毛看起来更加整齐有序。 效果取决于睫毛的天然浓密度、毛发结构以及所选技术。

睫毛定型旨在塑造卷翘弧度，而睫毛染色则能凸显其颜色。睫毛肉毒杆菌护理（Lash Botox）是睫毛护理方案的补充。在操作前，专业技师会考虑客户的眼睛敏感度以及对化妆品可能产生的反应。

眉毛和睫毛造型既适合日常护理，也适合为节日、摄影拍摄及其他重要场合做准备。

LEO BEAUTY CLUB的美容护理：深层清洁、去角质及肌肤护理

LEO BEAUTY CLUB的美容服务涵盖肌肤清洁、肤质护理及保持精致外观的各项疗程。 本沙龙提供深层面部清洁、水疗去角质、化学去角质、PRX-T33疗程、Casmara护理及微电流疗法。

深层面部清洁旨在清除污垢和多余皮脂。护理技术将根据肤质及当前肌肤状态进行个性化选择。 水光焕肤将清洁与去角质结合，配合专用护理产品，有助于保持面部肌肤的平滑与清新。

化学焕肤用于对皮肤表层进行可控的去角质。 其成分和作用深度取决于个人特征、皮肤敏感度以及美容需求。PRX-T33是一项独立疗程，需在评估皮肤状况并确定相应适应症后进行。

Casmara的护肤方案进一步完善了美容服务体系。此外，沙龙还提供微电流疗法，该疗法利用微弱的电脉冲进行治疗。具体疗程将根据皮肤需求及专家建议确定。

在接受美容护理前，务必向专家告知过敏反应、皮肤敏感情况、日常居家护理以及近期接受过的护理项目。这有助于制定合适的护理方案，并考虑可能存在的限制因素。

LEO BEAUTY CLUB的医学美容服务：咨询与个性化方案

LEO BEAUTY CLUB的医学美容服务涵盖医生咨询、注射疗程及提拉方案。此外，还提供以透明质酸为基础的护理方案。

这些疗程均需进行前期咨询。专家会评估个人的具体情况，明确客户的需求，讲解可选方案，并确定是否适合采用特定疗法。

注射疗程及针对特定面部特征的矫正方案均根据个人情况量身定制。在进行治疗前，务必就预期效果、禁忌症、可能出现的副作用以及术后恢复建议进行详细沟通。

对于首次考虑接受美容治疗的人士，咨询有助于确定合适的治疗方案，并了解所选疗法的特点。

LEO BEAUTY CLUB的身体护理：裹敷、塑形按摩和淋巴引流

LEO BEAUTY CLUB的身体护理项目涵盖AROSHA裹敷、塑形按摩、淋巴引流及仪器护理。

AROSHA裹敷疗法是身体护理项目的重要组成部分。护理过程将根据所选方案，使用专用护理产品进行操作。 塑形按摩旨在改善身体曲线和皮肤外观。淋巴引流技术会结合相应的护理项目，并根据客户的个体状况进行应用。

在身体护理的仪器技术中，包括Endosphera和ICOONE，它们采用不同的机械作用和按摩方法。 此外，沙龙还采用Robolex和Ulfit系统，这些系统专用于矫正身体轮廓和改善皮肤外观的护理项目。

各类仪器疗法在作用原理、适应症及限制条件方面各不相同。在开始疗程前，专业人员会评估客户的需求，并确定相应的护理方案。

LEO BEAUTY CLUB的仪器美容：面部与身体护理技术

LEO BEAUTY CLUB的特色服务之一便是仪器美容。我们采用多种技术进行肌肤清洁与护理、改善肤质与肤色，并提供各类身体护理项目。 相关设备分布于基辅各分店。

在肌肤清洁与保湿方面，采用HydraFacial技术。这是一种多步骤护理流程，集清洁、去角质及护肤品涂抹于一体。其护理方案会根据肌肤需求进行个性化调整。

CooLifting将冷却技术与定向精华液输送相结合。Dermadrop采用活性美容成分输送技术。Lase MD是一种分段式激光技术，主要用于改善肌肤质地和肤色的护理项目。

针对色素沉着和可见血管问题，本沙龙采用Lumecca强脉冲光系统进行矫正。Virtue RF则将微针技术与射频治疗相结合。所有护理项目均在评估皮肤状况并确定适应症后进行。

本沙龙还采用Geneo+——这是一种综合护理系统，融合了多种技术，包括射频治疗、超声波护理和LED光疗。

针对身体护理，则采用Endosphera Evolution、ICOONE、Robolex及Ulfit设备。此外，还专门提供使用Candela设备进行的激光脱毛服务。

此外，LEO BEAUTY CLUB还采用Accuret设备，在专业评估后针对特定皮肤病变进行治疗。此类疗程需提前咨询并确定病变性质。

LEO BEAUTY CLUB的综合美容日与婚前护理

LEO BEAUTY CLUB 组织综合美容日活动，在单次到访中即可体验多项护理项目。活动形式包括半日护理方案、全天 Signature Day 以及专为新娘设计的 Bridal Signature Day。

综合护理可将头发、皮肤、指甲护理及化妆项目相结合。各环节的顺序会提前规划，以确保时间协调并打造出完整的造型。

婚礼当天尤其需要周密的协调。发型、妆容及其他造型元素必须符合新娘的风格，并相互协调。提前规划有助于确定护理项目清单、准备时长以及每个环节的时间安排。

综合服务套餐也适用于生日庆典、写真拍摄及其他特殊场合。私密空间与精心安排的流程，让您能够连续数小时专注于个人护理，无需将各项护理拆分成多次预约。

如何预约基辅的LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB 汇集了多个服务领域——从剪发、染发、美甲和化妆，到美容护理、医学美容以及面部和身体仪器护理。 您既可以在沙龙体验单项护理，也可根据个人需求安排综合护理方案。

美容及仪器护理项目均根据个人特点量身定制。预约前，专业顾问将协助您确定合适的护理方案，并详细说明护理项目的特点及所需时长。注射类项目需提前接受专家咨询。

LEO BEAUTY CLUB美容沙龙位于基辅瓦西里·利普基夫斯基街16B号，“四重奏”住宅区。营业时间为每天09:00至21:00。

预约电话：+38 099 444 38 45。

Instagram：@leobeautyclub.kyiv。

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