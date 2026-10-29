基辅各区的空气质量：截至2026年10月29日的数据

截至10月29日上午，基辅的空气质量总体良好，尽管部分区域的监测站显示数值处于中等水平。 您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务平台实时跟踪空气质量情况。

由于各服务平台采用各自的监测站网络和数据处理方法，不同地图上的数值可能会略有差异。因此，在评估情况时，应综合考虑整体趋势及特定区域的数值，而非仅关注单个数值。

空气质量状况在一天中可能会发生变化。在户外长时间逗留前，建议查看最新数据。

SaveEcoBot交互式地图显示了基辅及首都各区的空气质量水平。该服务利用在线监测站网络的数据，其中部分监测站提供实时数据。

截至2026年10月29日07:00，基辅整体空气质量良好。但各区的具体数值在一天中可能会发生变化。

奥博隆区记录到的污染指数最低，为28 AQI。波迪尔区和斯维亚托申区则出现最高（中等）污染水平，AQI为61。

Aqicn地图实时显示空气质量指数，并允许查看各监测站的具体数据。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级分级标准。

“LUN City AIR”系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。 监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。AQI数值越高，污染程度越严重。

如果空气质量指标恶化，应尽量减少户外活动，并在条件允许的情况下留在室内。最好关闭门窗，待情况好转后再通风。

建议避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量会增加。在室内应尽量减少室外污染空气的渗入。如有空气净化器，可按照制造商的说明进行使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外谨慎，并密切关注自身健康状况。

来源：Glavkom

需要提醒的是，10月28日基辅某条街道的空气污染水平曾达到危险级别。

此前，基辅市国家行政管理局已澄清了关于基辅市中心发生大面积停电的传闻。

基辅索洛缅斯基区有两辆公交车被烧毁。

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