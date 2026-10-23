10月23日，基辅部分地区的空气质量有所恶化

截至2026年10月23日上午，基辅的空气污染水平总体处于中等水平，但在部分地区已检测到有害指标。不同城区的空气质量状况各不相同。

不同地图上的数据可能略有差异，因为各服务商使用的是各自的监测站网络和数据处理方法。因此，在评估情况时，应综合考虑整体变化趋势以及特定区域的具体数值。

空气质量状况在一天中可能会发生变化。在户外长时间逗留前，建议查看实时数据。

SaveEcoBot交互式地图显示了基辅及首都各区的空气质量水平。该系统从在线监测站网络中收集数据。

截至2026年10月23日07:00，基辅整体空气质量良好。但部分地区记录到的污染指数较高。

德斯尼亚区记录到的污染指数最低，为27 AQI。索洛缅区和斯维亚托什区的数据显示，AQI值分别为85和71。

最高数值出现在伊万·普柳伊街1号，AQI为169。

此外，在格卢什科夫院士大道2K12号和欧盟大道也记录到了较高的数值——AQI为108。

Aqicn地图显示实时空气质量指数，并允许查看各监测站的数值。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级量表。

“LUN City AIR”系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。 监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。指数值越高，污染程度越严重。

如果污染指数上升，应尽量减少户外活动，并在条件允许的情况下留在室内。最好关闭门窗，待情况好转后再通风。

此外，建议避免在户外进行体力活动。在室内应尽量减少外界污染空气的进入。如有空气净化器，可按照制造商的说明进行使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外谨慎，并密切关注自身健康状况。

来源：Glavkom

需要提醒的是，基辅的南桥现已双向通车。

此前，10月22日约11:00，基辅方面曾暂停了南桥双向交通。

此前，俄罗斯曾在基辅地铁运行期间袭击了南桥。

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