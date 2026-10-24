10月24日基辅的空气质量：根据数据，哪里最洁净

截至2026年10月24日上午，基辅的空气质量保持良好。监测站未记录到显著污染，但具体数值可能因首都各区而异。

据SaveEcoBot数据显示，截至08:00，第聂伯区和德斯尼亚区记录到的污染指数最低，均为18 AQI。 上述区域中，索洛缅斯基区的AQI指数最高，为50。

不同监测地图上的数值可能会略有差异，因为各服务商使用的是各自的监测站网络和数据处理方法。因此，在评估情况时，不应仅参考单一数值，还应综合考虑整体变化趋势以及特定区域的数据。

空气质量在一天中可能会发生变化，因此在户外长时间逗留前，建议查看实时数据。

可通过以下几个服务平台关注首都的大气污染水平。

SaveEcoBot——显示基辅及首都各区的空气质量水平。该服务从在线监测站网络收集信息，其中部分监测站提供实时数据。

Aqicn ——显示各监测站的空气质量指数。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级量表。

LUN City AIR——测量PM1、PM2.5和PM10细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。监测站的指标以AQI格式显示在交互式地图上。

AQI数值越高，空气污染程度越严重。同时，为了全面评估情况，必须考虑监测站具体测量的是哪些污染物，以及数据最后一次更新时间。

如果污染指数上升，应尽量减少在户外逗留的时间，并在条件允许的情况下留在室内。

专家建议：

关闭门窗， 以减少污染空气进入室内；

推迟在户外进行剧烈体育活动，因为运动时人体吸入的空气量会增加；

如有空气净化器，请按照制造商说明使用；

待室外空气质量好转后，再对室内进行通风。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外注意。建议他们密切关注监测数据及自身身体状况。

截至2026年10月23日上午，基辅市空气污染水平以中度为主，但个别区域已出现有害指标。不同城区的空气质量状况各不相同。

需要提醒的是，基辅南桥现已双向通车。

此前，10月22日约11:00，基辅曾暂停南桥双向交通。

此前，俄罗斯曾在基辅地铁运行期间袭击了南桥。

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