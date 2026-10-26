10月26日，基辅部分地区的空气质量有所恶化

截至2026年10月26日上午，基辅的空气质量总体处于中等水平，但在部分地区已检测到有害指标。

不同地图上的数据可能略有差异，因为各服务商使用的是各自的监测站网络和数据处理方法。因此，在评估情况时，应综合考虑整体变化趋势及特定区域的指标，而非仅关注单一数值。

空气质量状况在一天中可能会发生变化。在户外长时间逗留前，建议查看实时数据。

SaveEcoBot交互式地图显示了基辅及首都各区的空气质量水平。该服务利用在线监测站网络的数据，其中部分监测站提供实时数据。

截至2026年10月26日07:00，基辅整体空气质量良好。但各区的具体数值在一天中可能会发生变化。

佩切尔斯基区记录到的污染指数最低，为21 AQI。索洛缅斯基区和波迪尔斯基区则记录到中等污染水平，AQI值分别为81和59。

污染最严重的地点位于伊万·普柳伊街1号，AQI指数为264，属于“非常有害”级别。

此外，以下地址也记录了中度污染：格里戈罗维奇-巴尔斯基街5号——AQI为66， 图里夫斯卡街28号——AQI为59，格卢什科夫院士大道2K12号——AQI为56，以及弗拉基米尔斯基坡道——AQI为51。

Aqicn地图实时显示空气质量指数，并允许查看各监测站的具体数据。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级量表。

“LUN City AIR”系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。 各监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。AQI数值越高，污染程度越严重。

如果空气质量恶化，应尽量减少户外活动，并在条件允许的情况下留在室内。最好关闭门窗，待情况好转后再通风。

此外，建议避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量会增加。在室内应尽量减少外界污染空气的渗入。如有空气净化器，可按照制造商的说明进行使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外谨慎，并密切关注自身健康状况。

来源：Glavkom

需要提醒的是，基辅方面承诺将新增超过1.5吉瓦的热电发电能力。

10月25日晚，基辅三个区因事故发生停电。

当天下午，在俄罗斯军队使用喷气式无人机发动袭击的背景下，基辅市传出爆炸声。

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