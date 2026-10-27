10月27日基辅的空气质量：哪些地区污染严重，以及如何查看数据

截至2026年10月27日上午，基辅的整体空气质量状况仍相对良好，但在部分监测站记录到了有害和危险的数值。 其中，伊万·普柳伊街的污染指数（AQI）高达367。

您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务平台实时关注情况变化。

由于各平台使用各自的监测站网络和数据处理方法，其数据可能存在差异。因此，在评估情况时，应综合考虑特定区域的指标及其全天变化趋势。

SaveEcoBot的交互式地图显示了基辅及首都各区的空气污染水平。该系统通过在线监测站网络收集数据。

据通报信息显示，截至10月27日07:00，达尔尼茨基区和德斯尼亚区记录的AQI数值最低，均为77。 索洛缅斯基区的空气质量指数约为95，但某监测站测得的数值明显更高。

具体数据如下：

伊万·普柳伊街1号——AQI为367 ；

伊戈尔·图尔钦街1号——AQI 154；

格卢什科夫院士大道2K12号——AQI 153；

罗纳德·里根街9G号——AQI 152；

什丘塞夫街21号——AQI 151。

您可以在SaveEcoBot地图上查看最新数据。

Aqicn服务显示各监测站的空气质量指数，并支持实时跟踪变化情况。

LUN City AIR 测量 PM1、PM2.5 和 PM10 等细颗粒物的浓度，并显示温度和湿度。各监测站的数据可在交互式地图上以 AQI 格式查看。

AQI指数越高，空气污染程度越严重。同时，单个监测站的数值未必能反映整个区域的情况，因此外出前建议查看您所在位置附近的数据。

如果监测站记录到高污染水平，建议遵循以下几点建议：

尽量减少在户外逗留的时间 ，特别是远离污染指数较高的区域。

减少在户外进行剧烈体力活动，因为活动时人体吸入的空气量会增加。

若污染严重，请关闭门窗，以减少污染空气进入室内。

如有空气净化器，请按照制造商的说明使用。

请关注监测服务的最新动态，待室外空气转为清洁时，再恢复通风。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外注意。 若出现呼吸困难、剧烈咳嗽或其他异常症状，应立即离开污染区域，并在必要时寻求医疗帮助。

由于空气质量在一天中可能会发生变化，建议在长时间户外活动前查看最新的监测数据。

截至2026年10月26日上午，基辅的空气质量总体处于中等水平，但在部分地区已记录到有害指标。

需要提醒的是，基辅方面承诺将新增超过1.5吉瓦的热电发电能力。

10月25日晚，基辅三个区因事故发生停电。

当天下午，在俄罗斯军队使用喷气式无人机发动袭击的背景下，基辅市传出爆炸声。

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