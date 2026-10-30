2026年10月30日基辅的空气质量：哪些地区的指标最佳

截至10月30日上午，基辅大部分地区的空气质量良好。但与此同时，首都部分地区的监测站显示污染程度处于中等水平。

您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务，实时查看全市各区域的空气质量数据。 这些服务可帮助用户跟踪监测站的数值，并确定首都哪些区域当前的呼吸环境最为理想。

空气质量监测地图显示了什么

由于各服务平台采用各自的监测站网络和数据处理方法，不同地图上的数值可能会略有差异。因此，评估空气质量状况时，应关注整体趋势及特定区域的数值，而非仅看单个数值。

空气质量状况在一天中可能会发生变化。在户外长时间逗留前，建议查看实时数据。

10月30日基辅空气质量：SaveEcoBot

SaveEcoBot的交互式地图显示了基辅及首都各区的空气质量水平。SaveEcoBot利用在线监测站网络的数据；针对基辅，该系统从数百个监测站收集信息，其中部分监测站提供实时数据。





截至2026年10月30日07:00，基辅整体空气质量良好。但各区的具体数值在一天中可能会发生变化。

奥博隆区和第聂伯区记录到的污染指数最低，为27 AQI。波迪尔区和斯维亚托申区记录到的污染指数最高，达到52 AQI，属于中等污染水平。

10月30日基辅空气污染地图：Aqicn

Aqicn地图显示实时空气质量指数，并可查看各监测站的具体数据。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级分级标准。





10月30日基辅空气质量：LUN City AIR

“卢恩城市AIR”系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。 监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。AQI数值越高，污染程度越严重。

空气质量恶化时该怎么办

如果空气质量指标恶化，应尽量减少在户外逗留，并在条件允许的情况下留在室内。最好关闭门窗，待情况好转后再安排通风换气。

此外，建议避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量会增加。在室内应尽量减少外界污染空气的渗入。如有空气净化器，可按照制造商的说明进行使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外谨慎，并密切关注自身健康状况。

基辅各区空气质量：截至2026年10月29日的数据。

需要提醒的是，10月28日基辅某条街道曾记录到危险级别的空气污染。

此前，基辅市国家行政管理局已澄清了关于基辅市中心发生大面积停电的传言。

基辅索洛缅斯基区发生两辆公交车焚毁事件。

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