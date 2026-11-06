11月6日基辅的空气质量：哪些地区的污染指数较高

截至11月6日上午，基辅整体空气质量良好，尽管部分地区的监测站显示污染指数略高。 佩切尔斯基区和德斯尼亚区记录到了最佳数据，而上述数据中污染指数最高的是斯维亚托什斯基区。

目前哪里空气最清新？如何通过SaveEcoBot、ЛУН Мисто AIR和Aqicn等服务实时关注空气质量情况？

不同地图上的数据可能略有差异，因为各服务平台使用的是各自的监测站网络和数据处理方法。因此，在评估情况时，应综合考虑整体趋势及特定区域的具体数值，而非仅参考单一指标。

空气质量在一天中可能会发生变化。在户外长时间逗留前，建议查看最新的监测数据。

11月6日基辅空气质量：SaveEcoBot监测数据

SaveEcoBot的交互式地图显示了基辅及首都各区的空气质量水平。该服务利用在线监测站网络的数据。对于基辅，系统从数百个监测站收集信息，其中部分监测站处于实时运行状态。

截至2026年11月6日07:00，首都的整体空气质量被评定为“良好”。

监测数据显示，以下地区的污染指数最低：

佩切尔斯基区——AQI 12；

德斯尼亚区——AQI 13。

上述地区中数值最高的是斯维亚托申斯基区——AQI为39，这也属于“良好”的空气质量等级。

同时，由于技术原因，波迪尔区的数据尚未更新。

如何通过Aqicn和LUN Misto AIR查询空气质量

Aqicn地图显示实时空气质量指数，并允许查看各监测站的数值。该服务采用的量表涵盖从“良好”到“危险”的污染等级。

“LUN City AIR”系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及空气温度和湿度。监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。

需要注意的是，AQI数值越高，空气污染程度就越严重。为了全面评估情况，建议对比多家服务平台的指标，并查看距离您所在位置最近的监测站数据。

如果污染指数上升，应尽量减少在户外逗留的时间，并在条件允许的情况下留在室内。最好关闭门窗，待情况好转后再通风。

此外还建议：

避免在户外进行剧烈体育活动 ，因为活动时人体吸入的空气量会增加；

尽可能减少室外污染空气进入室内；

如有空气净化器，请按照制造商说明使用；

密切关注最新的监测数据及自身健康状况。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外小心。

截至2026年11月4日上午，首都整体空气质量良好。但同时，基辅部分地区的监测站显示污染程度处于中等水平。

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