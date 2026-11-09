11月9日基辅的空气质量：哪里最洁净？监测站的数据如何显示

截至11月9日上午，基辅的空气质量仍保持良好。监测站未记录到显著污染，尽管首都各区的数值略有差异。

目前哪里的空气最洁净？如何通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务实时追踪空气质量？

不同交互式地图上的数据可能存在差异。这是因为各服务平台使用各自的监测站网络和信息处理方法。

因此，在评估情况时，应综合考虑污染的总体变化趋势及特定区域的数据，而非仅参考单一数值。

空气质量在一天中可能会发生变化。因此，在户外长时间逗留前，建议查看实时数据。

基辅空气质量：SaveEcoBot数据

SaveEcoBot的交互式地图显示了基辅及首都各区的空气污染水平。该服务从在线监测站网络收集信息，其中部分监测站以实时模式传输数据。

截至2026年11月9日07:00，基辅整体空气质量被评定为良好。

奥博隆区和索洛缅区记录到的污染指数最低，为24 AQI。 在上述区域中，斯维亚托申斯基区的污染指数最高，为48 AQI。不过，该数值仍属于良好空气质量等级。

如何通过Aqicn和LUN City AIR查询空气质量

Aqicn地图可实时追踪空气质量指数，并查看各监测站的具体数据。该服务采用的评分标准涵盖从“良好”到“危险”的污染等级。

LUN City AIR系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，并显示空气温度和湿度。监测站的数据以AQI格式呈现在交互式地图上。

AQI数值越高，空气污染程度越严重。

如果污染指数上升，应尽量减少在户外逗留的时间，并在条件允许的情况下留在室内。

具体建议如下：

关闭门窗 ，以减少污染空气进入室内；

避免在户外进行剧烈体育活动，因为活动时人体吸入的空气量会增加；

如有空气净化器，请按照制造商说明使用；

待情况好转、污染水平降低后，对室内进行通风。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外谨慎。建议他们密切关注监测数据及自身身体状况。

截至11月6日上午，基辅整体空气质量良好，尽管部分地区的监测站显示污染指数略高。 佩切尔斯基区和德斯尼亚区记录到了最佳指标，而上述数据中污染指数最高的是斯维亚托申斯基区。

截至2026年11月4日早晨，首都整体空气质量良好。但基辅部分区域的监测站显示污染程度处于中等水平。

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