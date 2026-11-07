基辅市行政管理局表示，基辅无法完全用公交车取代电动交通工具

首都的公交车数量不足，无法完全替代因线路停运而停驶的所有电动交通工具。11月7日，基辅市交通管理局代理局长安德烈·特卡乔夫在电视直播中回答有关公交服务可能性的问题时透露了这一情况。

“我们反应迅速、灵活，但仅靠现有公交车队确实无法完全替代所有停运的轨道交通。 此外，我们也了解到，目前地铁‘绿色线’无法通过南桥，因此我们已调派了相当数量的公交车来替代该线路的运行，”他表示。

特卡乔夫补充道，由于电压波动，地铁运行有时也会出现中断。

“我们不得不灵活应对，调整路线，调配公交车队等。但我们会迅速应对所有这些情况，”基辅市交通管理局负责人保证道。

与此同时，他提醒道，目前基辅所有区都已设有“坚韧点”。特卡乔夫透露，首都目前共有超过1500个此类站点，其中700个由负责任的企业运营。

“如有需要，人们可以在那里为电子设备充电并取暖。 此外，根据总统的指示，我们正与DTEK及国家警察局密切合作，迅速跟踪监测停电或停水超过一天的区域，并立即派出应急维修队进行抢修， 因为我们明白，电压波动有时会导致断路器跳闸、烧毁等故障。这些问题必须迅速修复，”基辅市行政管理局负责人表示，据乌克兰通讯社报道。

此前，泽连斯基下令制定基辅交通系统的备用方案。

需要指出的是，11月7日夜间，俄罗斯恐怖主义部队曾用巡航导弹袭击了基辅的北桥。此次夜间袭击导致高架桥的路面、无轨电车接触网及输电线路受损。

由于11月7日俄罗斯恐怖分子对基辅的袭击，途经北桥的公交车运行路线已作调整。目前，公共交通已改道经波迪尔斯基桥通行。

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