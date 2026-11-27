2026年11月26日，基辅市议会代表们投票赞成解雇德斯尼亚区国家行政管理局局长马克西姆·巴赫马托夫。市长维塔利·克利奇科指示起草基辅市议会致乌克兰总统的正式请愿书。

在市议会全体会议上，来自UDAR党的议员德米特罗·比洛采尔科维茨率先提出了解雇巴赫马托夫的议题。据他称，代表德斯尼亚区的基辅市议会议员们支持这一倡议。

“自巴赫马托夫被任命为区行政管理局局长以来，基辅德斯尼亚区领导层与居民、公众、退伍军人及各团体之间的关系一直处于危急状态。 就连基辅市退伍军人事务专员也曾就巴赫马托夫先生的不当行为向我反映过，”德米特里·比洛采尔科维茨说道。

该议员还强调，区政府主席与社区之间缺乏全面且有条理的互动，反而引发了诸多冲突。 他对马克西姆·巴赫马托夫的管理能力及其能否妥善履行区长职责提出了质疑。

市长解释称，区国家行政长官的任命与免职属于国家最高领导层的职权范围。因此，基辅市议会无法单方面作出免去巴赫马托夫职务的决定。

与此同时，克利奇科支持起草致国家元首的正式请愿书。

“我要求起草一份基辅市议会致国家元首的正式请愿书，说明解雇巴赫马托夫的必要性，”维塔利·克利奇科表示。

议员们的这一倡议源于德斯尼亚区居民及退伍军人团体代表对与区政府领导层互动情况的投诉。

基辅市议会致总统的请愿书旨在正式向中央政府层面提出关于马克西姆·巴赫马托夫人事任免问题的议题。此前，市议会尚未正式向总统办公室提出要求，请求其审议解雇巴赫马托夫一事。

因此，关于巴赫马托夫是否继续留任的最终决定将取决于国家领导层。

他们发起此次请愿是基于该区居民的投诉，特别是退伍军人团体的代表。

此前，“特派记者”项目的记者们再次造访了基辅德斯尼亚区国家行政管理局，试图与该局负责人马克西姆·巴赫马托夫进行交流。 此次采访旨在查明为何本报编辑部及其记者频频遭受指责和辱骂，并就该官员的资产和财产状况提出质询。

如果俄罗斯继续对能源基础设施发动袭击，基辅可能会面临公用事业系统严重中断的情况。在首都左岸，最大的风险与供暖有关，而在右岸，则与供水有关。

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