11月23日星期一，基辅州将悼念前一天俄罗斯袭击中的遇难者。基辅州军事行政管理局新闻处宣布设立这一哀悼日。

为表达哀悼与纪念，基辅州将下半旗。娱乐场所的运营将受到限制。

“请大家对此予以尊重和理解，并请在该地区限制播放大声的音乐，”基辅州军事行政局局长蒂穆尔·特卡琴科表示。

需要提醒的是，11月22日，在俄罗斯联邦又一次袭击中，一架无人机击中了基辅州迪梅尔村的一栋多层住宅楼。该楼一至五层的入口处被摧毁，仍有人员被困在废墟之下。 救援人员、搜救犬小组及其他专家正在展开搜救工作，并已成立居民援助指挥部。

约12时，救援人员从倒塌楼梯间的废墟中救出一名女性遗体。截至当时，共有15人被列为失踪人员，其中包括两名儿童：一名12岁的女孩和一名7岁的男孩。

来源：KOVA

需要指出的是，维什涅沃因俄罗斯对超市的袭击造成的遇难人数有所增加。 11月22日晚，俄罗斯对基辅州布恰区维什涅沃市Novus超市的袭击造成死亡人数升至两人，另有八人受伤。

2026年11月22日星期日晚，俄军对基辅州布恰区维什涅沃市的一家食品店发动了袭击。最初报道称，有1人死亡，另有3名平民受伤。 该商铺在遭袭后发生火灾，救援人员已成功将火势完全扑灭。

2026年11月22日星期日晚， 在救援人员从维什戈罗德区迪默村一栋住宅楼的废墟中救出另一名遇难者遗体后，俄罗斯对基辅州维什戈罗德区迪默村的袭击造成的遇难人数已增至三人。

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