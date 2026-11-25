基辅市城际列车在警报解除后恢复运行，但列车仍存在延误
11月25日上午，由于存在空中威胁，环线电车的双向运行曾暂时中断。目前列车已恢复正常运行，但由于时刻表被迫中断，仍存在延误。
目前哪些班次存在延误：
- B02 斯维亚托申 - 火车站 - 达尔尼察 列车从基辅-沃林斯基站发车，延误39分钟。
- A02 斯维亚托申 - 波恰伊纳 - 达尔尼察 列车从别雷斯特斯克站发车，延误37分钟。
- D01 波恰伊纳 - 达尔尼察 - 维杜比奇线，从波恰伊纳站发车，延误35分钟。
- А01 达尔尼察—火车站—斯维亚托申线从贝雷兹尼亚基站发车，延误46分钟。
- B04 斯维亚托申 - 火车站 - 达尔尼察线从斯维亚托申站发车，延误35分钟。
- B02 达尔尼察—波恰伊纳—斯维亚托申线从达尔尼察站发车，延误35分钟。
- B05 斯维亚托申 - 火车站 - 达尔尼察 列车从斯维亚托申站发车，延误7分钟。
- A02 达尔尼察 - 火车站 - 斯维亚托申线从达尔尼察站发车，延误34分钟。
- A04 斯维亚托申 - 波恰伊纳 - 达尔尼察线从斯维亚托申站发车，延误43分钟。
- B03 达尔尼察 - 波恰伊纳 - 斯维亚托申线从达尔尼察站发车，延误21分钟。
- A03 达尔尼察 - 火车站 - 斯维亚托申线从达尔尼察站发车，延误16分钟。
- B04 达尔尼察 - 波恰伊纳 - 斯维亚托申线从达尔尼察站发车，延误23分钟。
请乘客在安全停靠期间保持警惕，并保持距离铁路设施200米以外，或进入避难所。
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