基辅市网络警察及戈洛西耶夫斯基警察局调查人员破获了一个犯罪团伙，该团伙自年初至2026年9月，假扮成快递员，通过虚假的配送服务账户从连锁商店非法盗取食品、 酒类及烟草制品，造成至少40万格里夫纳的损失。

该犯罪团伙由一名28岁的第聂伯罗彼得罗夫斯克州籍男子组织，该男子曾有外卖行业工作经验，他开发了一款伪造的应用程序，并拉拢了几名基辅高校的学生参与犯罪活动，同时利用“代收”人的银行卡作为掩护。

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在基辅、基辅州、文尼察州及第聂伯市进行的六次搜查中，执法人员查获了26部手机、计算机设备、近1200张SIM卡、超过23.3万格里夫纳、 2500美元以及快递员专用的品牌背包。 组织者及其三名同伙被指控涉嫌违反《乌克兰刑法》第190条第4款的诈骗罪（最高可判处8年监禁）：其中一名涉案人员已被拘留，三人被法院裁定居家监禁， 另一人则被要求作出个人承诺。

来源：基辅警方通报。

此前，国家警察局已查获七名嫌疑人，据调查称， 通过博取独居老人的信任来侵占其房产，并侵吞了超过200万格里夫纳本应用于为军人购买住房的国家补偿金。

在特尔诺皮尔，一名诈骗犯冒充警察，骗取了一名退休老妇人3万多格里夫纳。

此前在扎卡尔帕蒂地区，一个犯罪团伙的两名成员因以虚构债务和准予经营为由，向企业家和当地居民勒索数百万格里夫纳及美元，已被判处长期监禁。 该团伙的共同组织者被判处8年6个月有期徒刑，其中一名实施者被判处7年6个月有期徒刑。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克州，警方查获了三名来自科洛米亚地区的年轻居民，据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑犯中有一名未成年人，受害者中包括三名现役军人。

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