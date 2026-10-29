基辅第18医院或将恢复其历史名称，以纪念圣弗拉基米尔

基辅市议会卫生委员会支持将基辅市第18临床医院恢复为其历史名称——圣弗拉基米尔医院。接下来，该倡议将在后续的决策阶段进行审议。

此外，议员们还同意向患有脊髓性肌萎缩症（SMA）的基辅市民提供物质援助，并修订了市医疗统计中心的章程。

委员会支持了将“基辅市第18临床医院”更名为“基辅市圣弗拉基米尔临床医院”的决议草案。该倡议由该院全体员工提出，旨在恢复其历史名称。

该医院的历史可追溯至1885年，当时基辅成立了圣弗拉基米尔大学（现为塔拉斯·舍甫琴科基辅国立大学）的附属临床医院。 这是该市第一所大学附属医院，集医学教育、科学研究和临床实践于一体。

如今，该院实行24小时全天候运作，为平民和军人提供医疗救助。 医院设有外科、重症监护室、卒中中心，以及姑息治疗、肿瘤科、妇科、物理与康复医学科等科室。

委员会还支持修订《基辅市医疗统计信息与分析中心章程》。 特别是，该中心将运营医疗卫生领域的信息咨询服务作为一项独立工作方向，通过专线电话为患者提供信息、咨询和协调服务。

该中心已开通新的数字资源：

热线电话：(044) 451-0-451

Telegram机器人：“基辅市卫生局在线助手”

借助这些资源，首都居民可以获取关于公立医疗机构的资讯、了解可用的服务，并预约所选专科医生的诊疗。

“医疗行业的数字化，首先意味着为患者提供便捷且可及的服务。我们正在开发一系列服务，帮助基辅市民快速查找所需信息，并在首都的医疗保健体系中游刃有余…… 我们的目标是让患者与医疗系统的互动尽可能简单、清晰且便捷，”基辅市卫生局局长塔蒂亚娜·莫斯特潘指出。

此外，委员会还通过了一项决议，向患有罕见疾病——脊髓性肌萎缩症（SMA）的成年基辅市民提供一次性经济援助。 这笔资金将用于部分补偿患者自行购买的非侵入性肺通气设备的费用。

来源：基辅市卫生局

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需要提醒的是，10月29日上午，基辅戈洛西夫斯基区和索洛缅斯基区的部分区域实施了紧急停电。停电措施仅涉及这些区域的个别地段。

截至10月29日上午，基辅大部分地区的空气质量良好，尽管个别区域的监测站显示空气质量为中等。 可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务实时跟踪空气质量情况。

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