克利奇科驳斥了泽连斯基关于基辅冬季准备工作的指控

基辅市长维塔利·克利奇科就总统弗拉基米尔·泽连斯基对首都供暖季准备情况以及可能出现的电力和供水问题的批评作出了回应。

克利奇科表示，自春季以来，该市便成立了一个由专家、从业人员和科学家组成的能源指挥部。该指挥部已针对各种情况制定了行动计划。

此外，市长还指责中央政府数月来一再拖延市里的各项举措。他表示，没有任何防护设施能够保护基础设施免受导弹和无人机的大规模直接打击。

克利奇科强调，以目前俄罗斯袭击的强度来看，关键设施只有在得到防空系统全面掩护的情况下，才能保持稳定运行。

来源：维塔利·克利奇科（Telegram）

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基就消除俄罗斯袭击造成的后果、恢复电力供应以及各地区局势召开了会议。基辅的局势依然最为严峻，当地居民和企业正面临长时间的断电和断水。

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，如果“基辅自来水公司”在首都电力供应受阻的情况下仍不能加快工作进度，其管理层可能会被更换。 他表示，公用事业部门必须采取更迅速的行动，因为基辅正因俄罗斯对能源基础设施的袭击而经历一段艰难时期。

基辅市长维塔利·克利奇科称，他曾多次提议与总统弗拉基米尔·泽连斯基当面讨论首都面临的紧迫问题，但未获回应。

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