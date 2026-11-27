尽管供热管网遭受了多处损坏，首都的供热系统仍保持正常运行。目前，基辅有38支“基辅热能”应急抢修队全天候工作，每天处理40至50起故障。

据维塔利·克利奇科称，集中供暖启动期间发生的大部分故障已得到排除。

特别是，特雷姆基-1和特雷姆基-2小区的住宅楼已全部接入供热系统，该区域正在实施备用供热保障项目。

上周，维诺格拉达尔地区也进行了维修工作，以恢复热媒的规范参数，同时修复了科学大道上的供热管网故障。 由于维修工作，该区域30栋住宅的供暖曾暂时中断，但目前热媒供应已恢复。

与此同时，市长强调，大量故障和人员短缺给维修队伍带来了沉重负担，这可能会影响故障排除的时间。

基辅还准备了1500多个取暖点，总容量可容纳近19.4万人，其中包括101个可容纳4.1万人长期停留的支援点。

来源：维塔利·克利奇科。

首都将开设1500多个取暖点，可容纳近19.4万人。基辅市长维塔利·克利奇科于11月27日通报了这一消息。

需要提醒的是，基辅正为可能出现的长期断电、断暖和断水做准备。

如果俄罗斯继续袭击能源基础设施，基辅可能会面临公用事业系统严重中断的情况。在首都左岸，最大的风险与供暖有关，而在右岸，则与供水有关。

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