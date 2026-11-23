议员玛丽亚娜·贝祖格拉承认了其同事亚历山大·费迪延科的诉讼请求。代表该议员利益的律师奥列克西·舍夫丘克透露了这一消息。

在这位律师发布于其Facebook主页的视频中，他称这是其团队取得的又一胜利。



据奥列克西·舍夫丘克称，该案持续了约一年。在此期间，费迪延科一方进行了专家鉴定、收集证据，并试图证明玛丽亚娜·贝祖格拉针对同事的公开言论包含诽谤和侮辱。

“我不明白，我们为何要花费一年的时间进行抗争、说服、进行专家鉴定，并最终证实她的言论确实构成了对同事的诽谤，”这位律师表示。

舍夫丘克还指出，贝祖格利传播的信息可能成为俄罗斯联邦散布虚假信息的来源，并助长乌克兰国内局势的不稳定。

与此同时，据该律师称，尽管经历了漫长的法庭斗争，玛丽亚娜·贝祖格拉最终还是承认了诉讼请求。





奥列克西·舍夫丘克还提到了其团队曾代表公众人物参与的其他案件，特别是玛丽娜·洪达诉《特鲁哈》报一案，以及关于亚历山大·费迪延科和玛丽亚娜·贝祖格拉的诉讼史。

“这对我们的团队来说是又一次成功的胜利。而且我们无处不胜，”这位律师总结道。

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