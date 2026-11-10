基辅的帕顿大桥目前处于危急状态，因此即使只有一枚俄罗斯导弹击中其桥墩或桥面，也可能导致桥梁坍塌并完全中断交通。

“帕顿大桥已处于危急状态，只要导弹击中其桥面或桥墩，这座桥就完了，”他表示。

据专家称，若遭敌方打击，桥梁的部分跨径可能会坍塌。这将导致交通完全中断。

“目前这座桥确实处于危急状态。任何一次命中都将导致交通完全中断。 最有效的防护措施是建立一个能够计算弹道轨迹的防护穹顶，以及配备人工智能的炮塔，这些炮塔将计算目标的弹道轨迹并予以打击，”格列巴指出。

维克多·格列巴还指出，俄军可能在首都采取逐座摧毁桥梁的战术。他将其比作打击军车队的战术——先摧毁车队末尾的车辆，从而阻断其余车辆的行进。

“了解军事领域、研究过战争战术的人都知道，攻击时先打击车队末尾的坦克，然后摧毁整个车队…… 这里的情况也是一样，先摧毁上桥和下桥，然后摧毁中间的所有桥梁，”这位专家解释道。

格列巴认为，如果横跨第聂伯河的桥梁遭到大规模破坏，浮桥和临时渡口将无法彻底解决基辅左右两岸之间的交通问题。

他强调，要修建带有路堤的替代通道，大约需要半年时间。

该专家强调，仅靠防空手段不足以保护这座桥。在他看来，该桥梁还需进行物理工程加固。

具体而言，包括维修专用减震器以及加装辅助结构。据格列巴介绍，相关项目方案早已存在，且大约两年内即可实施。

“那里有这些特殊的减震器。如果能对它们稍作维修，如果能在那里加装特殊结构——方案已经有了，两年内就能完成，”这位建筑师补充道。

基辅前首席建筑师副手、乌克兰建筑学院院士维克多·格列巴对此发表了上述言论。

基辅已连续第二天出现严重的交通问题。在通往波恰伊纳方向的北桥上，仅保留了一条车道通行，导致大规模拥堵。 私家车几乎无法前行，而公共交通乘客则被迫步行完成部分路程。

需要提醒的是，11月9日上午，基辅出现了严重的交通问题。首都的主要干道和横跨第聂伯河的桥梁上形成了长达数公里的拥堵，部分路段的延误时间接近一小时。

需要指出的是，首都正在实施连接第聂伯河左右两岸的备用交通方案。新规旨在缓解桥梁拥堵并疏导交通流量。

基辅市民和游客已收到关于北桥部分限行通知。相关交通调整将于6月19日（周五）11:00起生效，建议驾驶员提前规划行车路线。

由于11月7日俄罗斯恐怖分子对基辅的袭击，经由北桥的公交车通行路线已作调整。目前，公共交通已改道经波迪尔斯基桥通行。

需要提醒的是，11月7日周五深夜，俄罗斯恐怖主义部队曾三次使用弹道导弹袭击基辅。

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