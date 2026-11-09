基辅州一家法院撤销了与一家不诚信承包商签订的关于中学翻新及防空洞建设的合同

基辅州经济法院支持了基辅州检察院少年检察官提出的诉讼请求，并裁定解除关于米罗诺夫斯基学术中学改建及扩建工程和避难所建设的合同。 该合同金额超过1.394亿格里夫纳。

检察官查明，尽管该承包商此前曾因篡改另一项公共采购的结果而受到追究，但仍获得了该订单。

该中学翻新工程的采购公告于2025年7月发布。 该项目预算超过1.413亿格里夫纳，其中近1.178亿格里夫纳来自国家预算拨款，超过2350万格里夫纳来自地方预算。

根据2025年8月18日的招标结果，与该企业签订了金额为1.39418亿格里夫纳的合同。

与此同时，早在2025年3月，乌克兰反垄断委员会就认定该公司在招标过程中存在反竞争的协同行为，导致招标结果失真。为此，该企业被处以6.8万格里夫纳的罚款。

过去三年内因此类违规行为被追究责任，是拒绝该参与者参加公共采购的合法依据。

尽管如此，该承包商仍提交了一份证明，称其在过去三年内未因上述行为受到过问责。

该企业曾试图对乌克兰反垄断委员会的决定提出上诉。一审法院最初支持了其立场。

然而，2025年9月18日，东部经济上诉法院确认了乌克兰反垄断委员会决定的合法性。随后，2025年11月25日，最高法院维持了上诉法院的裁决。

此后，该企业再次被列入违规企业名录。

在准备起诉期间，检察院获悉，合同约定的款项并未支付，且工程长期未开工。

基辅州经济法院采纳了检察机关的论点，裁定解除关于米罗诺夫斯基学术中学改建及防空洞扩建与装修的合同。

自该法院判决生效之日起，双方根据合同承担的义务即告终止。

由此，检察院成功终止了与一家此前已被认定在招标过程中篡改结果的企业签订的价值超过1.394亿格里夫纳的合同。

基辅州检察院通报了这一消息。

此前，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）曾宣布揭露了一起欺诈案，据调查称，涉案人员可能通过该方案从“基辅地铁”公用事业公司挪用了1.375亿格里夫纳。 该案中有七人被列为嫌疑人——包括该企业的前员工一人及现任员工三人、两名涉嫌共同组织者以及一家受控公司的负责人。

在基辅，应检察院的起诉，法院撤销了某处不存在的房产及其所谓建筑所在土地的所有权登记。此举成功阻止了价值超过1450万格里夫纳的土地从公共财产中流失。

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