基辅州将对试图侵占一名失踪院士价值逾1800万格里夫纳财产的嫌疑人提起诉讼

五名涉嫌参与诈骗团伙的成员将因企图侵占院士尼古拉·科尔布恩的房产而受审，该院士于2022年3月俄罗斯占领布恰期间失踪。 其财产价值估计超过1810万格里夫纳。

据调查显示，俄军将科尔布恩从其家中带走，去向不明。自那时起，其下落一直未被查明。

在科尔布恩失踪后，其一位俄罗斯籍熟人据称策划了一项侵占其房产的阴谋。 参与者编造了一个虚假故事，称该男子还活着，曾被关押在白俄罗斯，随后在奥地利接受治疗。 他们冒用他的名义与亲属及熟人联系，并说服他们相信这位院士已将全部财产遗赠给其中一名涉案女子。

随后，他们将关于这份子虚乌有的遗嘱的信息非法登记入遗产登记册，并利用专用设备伪造了该文件。

该计划原本打算通过法院确认这位院士的死亡事实，以便办理遗产继承手续。然而，在庭审过程中，有人揭发了遗嘱造假及登记册中存在非法记录的情况。

此外，其中一名被告还被指控从科尔布恩家中侵占2万美元，并就其位于基辅市中心的办公场所未来出售一事收取了3万美元定金。

五名涉案人员已收到犯罪嫌疑通知。起诉书已提交法院，针对其他可能参与该骗局的人员的调查仍在进行中。

来源：基辅州检察院（Facebook）

10月7日，国家调查局在林业领域启动了代号为“绿色盾牌”的专项行动。执法部门将查露非法砍伐、盗伐木材及腐败行为。

国家调查局将在完成初步调查工作后，公布“绿色盾牌”专项行动的结果。

此前，国家调查局曾揭露一名巡警，该巡警以7000美元为代价组织前往波兰的行程。

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