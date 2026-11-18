由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，基辅州雅戈廷和布罗瓦里两地社区的供电形势依然严峻。 电力部门正在持续修复受损设施，但提醒民众可能会出现长时间或短时间的停电。

基辅州博里斯波尔区雅戈廷市辖区的供电形势依然严峻。

DTEK公司表示，电力工作人员已成功完成一系列维修工作，并恢复了部分用户的供电，将其转为稳定供电计划。

该社区制定的供电时间表遵循“至少3小时通电——9小时断电”的模式。

与此同时，俄军仍在有针对性地袭击电力设施。据该公司消息，部分设施本月内已第二次遭受袭击。此外，电力工作人员的一辆工作车辆也遭到损坏。

“新的损坏使电力供应的恢复工作更加困难，”DTEK方面指出。

该公司感谢居民的耐心与理解，并保证电力工作人员正在尽一切努力让家庭恢复供电。

在基辅州布罗瓦尔斯基社区，供电形势依然严峻。据DTEK基辅地区电网公司称，俄罗斯对能源基础设施的持续袭击扰乱了电力系统的运行，导致当地居民断电。

电力工作者正继续对受损设施进行抢修。同时，已提醒居民，维修期间白天可能会出现短时停电。

“尽管困难重重，电力工作者仍在竭尽全力，以尽快恢复供电并保障所有客户的用电。感谢布罗瓦尔斯基社区居民的耐心与理解，”该公司表示。

DTEK基辅地区电网公司解释称，由于俄罗斯的炮击，电网正处于极限运行状态。供电恢复后，用电量激增可能导致新的故障发生。

“一旦恢复供电，大家都会立即开启电器，这种过载情况可能导致故障，”电力公司工作人员提醒道。

该公司还指出，楼内电力网络也常出现问题。其维护状况由业主委员会、住房建设合作社、住宅管理公司或物业管理公司负责。

如果公寓或住宅断电，专家建议按以下步骤操作：

在DTEK官网或聊天机器人中查询信息。通过这些渠道可了解您所在区域是否实施了电力稳定措施或紧急断电。 若无停电通知，请联系业主委员会、住房建设合作社、住宅管理公司或物业管理公司。他们应直接对您所在的住宅楼或住宅小区内的电力网络进行检查。 如果楼内线路正常，业主委员会应联系配电系统运营商。随后，DTEK的电力人员将进行检查。

该公司强调，遵循这一流程将有助于更快查明停电原因。这样一来，抢修队就无需在内部线路出现问题的住宅上浪费时间，从而能够更迅速地排除严重故障。

“这是您能提供的切实帮助，让那些迫切等待电力恢复的人们能更快地重获光明，”DTEK总结道。

DTEK基辅地区电网公司通报了各社区的现状及面向消费者的建议。

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