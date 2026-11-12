基辅北桥上出现了严重的交通拥堵：原因何在

基辅北桥上出现了严重的交通拥堵，从特罗耶什奇纳方向驶来的公共交通和私家车均被困其中。造成这一状况的原因是交通管理混乱。

尽管内务部已下达禁令，仍有数千辆私家车继续向大桥方向行驶，这进一步加剧了道路拥堵。

“数十辆载有数千名乘客的公交车从特罗耶什奇纳方向驶来，被困在完全瘫痪的拥堵中。公交车原本只需10分钟的车程，现在却耗时长达1小时，”格雷奇科指出。

他强调，尽管内务部已下达禁令，仍有数千辆私家车继续向大桥方向行驶。

据他介绍，部分司机寄希望于巡逻警察会放行。 其中一些人出示了各种证件，包括检察院、国家紧急情况局、警察局和“乌克兰铁路”的证件。另一些人则试图与执法人员争辩，质问为何不让他们通行，尽管前一天还允许通行。

他指出，大桥上的交通组织存在前后不一的情况。据他观察，警方时而开放一条车道供所有车辆通行，时而又将其专供公交车使用，并要求私家车掉头。据他描述，这种情况大约每10分钟就会发生一次变化。

“不该这样！为什么无视内务部长伊万·维吉夫斯基的指示？他早在周日就明确表示，仅开放一条车道且仅限公共交通通行，”他指出。

与此同时，根据司机导航应用Waze的数据，以下路段出现了严重拥堵：

罗曼·舒赫维奇大道；

彼得·韦尔希戈拉街；

尼古拉·基巴尔奇奇街；

沃斯克雷森斯基大道；

阿里舍尔·纳瓦伊大道；

罗曼·姆斯蒂斯拉沃维奇亲王街；

布罗瓦尔斯基大道；

纳贝日诺-里巴尔斯卡路；

滨河-克列什恰蒂克街；

彼得·萨盖达奇内街；

滨河公路。

基辅交通瘫痪已进入第二天：北桥上拥堵严重，乘客只能步行。

需要提醒的是，首都正在实施连接第聂伯河左岸与右岸的备用交通方案。新规旨在缓解桥梁拥堵并疏导交通流量。

基辅居民和游客已收到关于北桥部分限行的通知。针对驾驶员的交通调整将于6月19日（周五）11:00起生效，因此建议驾驶员提前规划路线。

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