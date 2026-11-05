基辅的供暖：大多数住宅何时能供暖，以及接通供暖需要多长时间

要让基辅的所有住宅楼全面接入供暖系统，预计需要10天。供暖将同时覆盖首都所有区域，不会按地理位置分批进行。

据该官员称，系统调试和供热启动的预计时间为十天。

“系统部署和供热的大致时间为10天，”潘捷列耶夫在被问及需要多长时间才能全面保障基辅居民的供暖时回答道。

该时限自11月2日开始计算，当天首都各住宅开始供暖。

针对RBC-乌克兰提出的进一步询问——首都大多数住宅是否能在11月12日前供暖，彼得·潘捷列耶夫给出了肯定的回答。

“除非出现紧急情况，”他补充道。

该官员还强调，供暖接入工作正在基辅所有地区同步进行。

“目前各区之间没有区别——首都所有地区的供暖都将同时启动，”潘捷列耶夫补充道。

此外，他还表示，关于已开通供暖的住宅比例的最新信息，原定于11:00公布。

基辅市国家行政管理局第一副局长代理彼得·潘捷列耶夫在简报会上通报了这一消息。

目前，首都正在实施一项项目，旨在增加超过1.5吉瓦的供热产能，具体措施包括建设备用锅炉房，以在供暖季加强城市的供热保障。 乌克兰恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克对此作出声明。

10月16日，基辅的供暖季正式开始，但存在一些细节问题。

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基辅所有公立医疗机构均配备了独立供暖、供水和发电系统，以确保在主要基础设施可能受损的情况下，重症监护室和手术室能够持续正常运转。 基辅市长维塔利·克利奇科在视察左岸一家最大的综合性医疗机构时透露了这一消息。

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