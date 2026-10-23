2026年基辅学校秋季假期：假期持续多久？为孩子们准备了哪些活动？

基辅各学校的秋季假期将从2026年10月26日持续至11月1日。在此期间，首都各教育机构为学生准备了富有创意、寓教于乐、科学探索及体育类活动。 与此同时，教师们将有机会参加各类进修课程和培训，以提升专业素养。

基辅市普通中等教育学校的秋季假期将于10月26日（星期一）开始，持续至11月1日（星期日）。

因此，学生将于11月2日（星期一）返校上课。

基辅市国家行政管理局指出，假期期间，校外教育机构及其他教育机构将为孩子们组织各类活动。

“在全面战争的背景下，假期不仅是学习的间歇，更是孩子们休息、恢复精力、与家人共度更多时光的机会，”基辅市国家行政管理局副局长瓦伦丁·蒙德里夫斯基表示。

他强调，确保学生能够参与有趣且有益的活动至关重要。

“我们的任务是在兼顾安全条件和儿童心理健康的前提下，创造更多机会，”蒙德里夫斯基表示。

在秋季假期期间，孩子们可以参与各类活动——从语言和创意项目到科学研究、体育和旅游。

乌克兰文字与语言周

基辅鲍里斯·格林琴科首都大学研究生教育学院将举办“乌克兰文字与语言周”活动，以迎接10月27日举行的相关节日。

活动内容包括面向学生的语言与文学活动、在线项目以及创意竞赛。

儿童与青少年宫的活动

基辅儿童与青少年宫为学生们提供艺术、科技、体育以及旅游与地方风情等领域的活动。

活动预告及日程安排将在线发布。

科学与科普项目

基辅青少年小科学院策划了一系列以科学、技术、文化及社会生活为主题的活动。

这些活动将帮助学生开阔眼界、培养研究能力，并在学校课程之外深化知识。

旅游与地方志

基辅儿童与青少年旅游、地方志及军事爱国主义教育中心也将组织各类面向儿童的活动。

有关计划中活动的信息将发布在该中心的Facebook主页上。

假期期间，教师们将有机会提升专业素养，并关注自身的情绪恢复。

鲍里斯·格林琴科基辅首都大学继续教育学院将于10月26日至30日举办面授及面授与远程相结合的专业课程和培训。

课程内容将涵盖以下方面：

教学技能的提升；

营造安全教育环境；

运用现代数字服务；

支持情绪韧性。

此外，还计划在“保持健康”心理情绪恢复计划框架内开展相关活动。

培训结束后，参与者将获得标准格式的进修证书。教师可在线查看课程表并报名。

基辅市国家行政管理局强调，各教育机构将根据安全形势和学生需求，自主决定活动的组织安排。

建议家长：

关注学校的公告；

提前确认孩子参加活动的具体要求；

考虑当前的安全形势；

关注孩子的情绪状态，保持友好的沟通；

给孩子提供分享感受的机会。

“如有需要，家长可向教育机构的实践心理学家寻求帮助，”基辅市国家行政管理局指出。

有关计划中的城市及教育活动，可通过“学校”第一在线广播电台（P.O.R.S.H.）收听。听众可通过互联网或iOS及Android智能手机应用程序收听该电台。

基辅市国家行政管理局强调，儿童和教育工作者的安全仍是首要任务，因此部分活动的形式可能会根据安全形势进行调整。

基辅市国家行政管理局（KMD）通报了这一消息。

需要提醒的是，乌克兰内阁已就长期空袭警报下的教育教学组织工作作出决定。

在招收7至12年级学生的学校中，将配备一名或两名职业顾问。他们将协助学生确定未来职业方向、选择学习专业并规划个人教育发展路径。

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