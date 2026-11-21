呼吁将基辅谢甫琴科区“乌克兰英雄广场”更名为“菲拉雷特大牧首广场”的请愿书未能获得所需票数。 该请愿书已发布在基辅市议会官方网站上，但未达到进入审议程序所需的门槛。

根据基辅市议会网站上的请愿平台显示，该请愿于9月22日提交，截至11月21日，仅获得239票，而所需票数为6000票。

“在‘数字基辅’服务平台上，除其他提案外，还出现了一项相当可耻的提议，即把里尔斯基小巷更名为菲拉雷特牧首街。 毫无疑问，根据‘去俄罗斯化’的立法，该小巷确实需要更名。它位于昔日雅罗斯拉夫城遗址内，且有不少历史人物（包括公爵及其他人物）值得通过该小巷的名称来永志其名。 但考虑到他在独立东正教教会乃至整个独立国家乌克兰的建立过程中所发挥的作用，他的圣洁地位是否与该小巷的规模相称？ 那条小巷是否与他的圣洁生活和活动直接相关？“不，绝对不是”，请愿书中如是写道。

请愿书作者指出，鉴于前乌克兰东正教会（基辅派）宗主教座堂位于叶夫根尼·奇卡连科街（原普希金街）， 36号，而其旁即是乌克兰英雄广场（原列夫·托尔斯泰广场），因此该广场应更名为菲拉雷特宗主教广场。

与此同时，对于圣索菲亚广场附近的那条小巷，请愿书作者建议为其寻找一个更符合其地理位置的名称。

据报道，10月，基辅市民支持将里尔斯基小巷更名为“菲拉雷特宗主教街”（54%赞成）。

菲拉雷特宗主教于3月20日因慢性疾病恶化去世，享年98岁。

关于将基辅某条街道更名为安德烈·帕鲁比以纪念他的请愿书未获得所需票数。

基辅已登记了一份关于将未来华沙地铁站更名的请愿书。

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