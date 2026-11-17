在基辅，11月17日俄罗斯空袭造成的破坏在四个区被记录在案：戈洛西耶夫斯基区、德斯尼亚ンス基区、第聂伯罗夫斯基区和奥博隆斯基区。 此次袭击导致关键基础设施受损，引发多起火灾，部分地区出现供水中断和供热中断的情况。

在戈洛西夫斯基区，南桥遭到损毁。该桥已封闭通行。

在德斯尼亚区，北桥遭到损毁。该桥双向通行均已中断。此外，由于碎片坠落，一栋16层住宅楼的院内发生火灾。

据初步消息，第聂伯区有仓库因碎片坠落引发火灾。

奥博隆区记录到两起火灾，初步判断系碎片坠落所致。其中，起火地点位于仓库区域内。

据基辅市军事行政管理局通报，一名34岁男子在俄罗斯袭击中受伤，已被送往医院救治。

关于破坏程度及可能存在的其他伤亡情况，目前正在进一步核实。所有必要的市政服务部门正在袭击现场开展工作。

基辅市国家行政管理局在Telegram上发布了这一消息。

11月16日全天，俄军袭击了扎波罗热州55个居民点，共计发动864次打击。扎波罗热市及扎波罗热区遭炮击，造成4人死亡，另有8人受伤。

11月16日晚，俄军向哈尔科夫发射了导弹，该市霍洛德诺戈尔斯基区遭到袭击。

11月17日凌晨，俄军对首都发动了导弹袭击。基辅市长维塔利·克利奇科通报了北桥和南桥遭袭的情况。

关注我们在