11月26日，基辅市议会授予七位基辅市民“基辅市荣誉市民”称号，以表彰他们在保卫乌克兰、发展首都、开展社会活动及慈善事业方面做出的重大贡献。

其中三人是追授该称号的——已牺牲的捍卫者罗曼·拉图什尼、谢尔盖·伊尔尼茨基和谢尔盖·伊康尼科夫。

罗曼·拉图什尼是社会活动家、“尊严革命”参与者、“保护普罗塔西夫峡谷”组织负责人，以及第93旅“霍洛德尼·亚尔”的侦察兵。 在全面战争爆发前，他已成为捍卫基辅绿地斗争的象征之一。 入侵开始后，他自愿加入首都防卫行列，参加了在苏梅州和哈尔科夫州的战斗。2022年6月9日，他在伊久姆附近阵亡。

谢尔盖·伊尔尼茨基——退役上校、乌克兰武装部队退伍军人、基辅市议会议员，自2014年起参与作战行动。 他曾保卫顿涅茨克机场，在2018年“不屈者运动会”上担任乌克兰代表队队长并获得金牌，同时致力于退伍军人的支持与康复工作。 全面入侵开始后，他重返前线。2023年8月22日，他在顿涅茨克州库尔迪乌姆卡附近阵亡。

谢尔盖·伊科尼科夫——“黑扎波罗热人”第72独立机械化旅的军人、社会活动家，并被授予“勇气勋章”。 全面战争爆发之初，他参加了基辅和伊尔佩尼的防御战，随后在武格列达尔方向服役。2023年10月13日，他在武格列达尔附近执行战斗任务时牺牲。

获奖者中还包括第3军团指挥官、准将安德烈·比列茨基。在全面入侵的最初几个小时，他便参与了在基辅组织志愿部队的工作。 其行动因对首都防卫、坚守防线以及保障市民安全所作的贡献而受到表彰。此前，他曾创立“亚速”志愿营，该营参与了马里乌波尔的解放行动以及乌克兰东部的其他军事行动。

彼得·库齐克——国民卫队中校、“自由”营指挥官——也获授该军衔。他于2014年自愿挺身捍卫乌克兰，曾参与顿巴斯的战斗行动，并在那里负伤。 在全面入侵开始后，他加入了基辅的防御战，其所属部队随后在卢甘斯克州和顿涅茨克州作战，特别是在鲁比日诺、西维尔斯科-多涅茨克、利西昌斯克和巴赫穆特附近。

VIDI集团创始人、企业家兼慈善家维塔利·朱林斯基也获评荣誉市民。他因对首都发展、商业、创造就业机会及慈善事业的贡献而受到表彰。 自全面入侵开始以来，VIDI公司和朱林斯基家族慈善基金会已拨款1.318亿格里夫纳用于援助， 向军队移交了467辆汽车，为海军陆战队筹集了超过1500万格里夫纳，并向基辅移交了两辆用于培训残障驾驶员的专用车辆。

第七位获奖者是上校、国防部总参谋部情报总局“阿坦”特种部队指挥官维克多·托科图克。 他于2016年自愿加入保卫乌克兰的行列，并在全面入侵开始时组建并领导了“阿尔坦”部队。 他曾参与基辅及基辅州的防御战，在戈斯托梅尔、瓦西尔科夫和伊尔佩尼附近的作战行动，以及黑海、蛇岛和被占领的克里米亚地区的军事行动。 除军事活动外，他还致力于退伍军人活动空间的建设及康复项目的开发。

来源：基辅市议会。

基辅市议会于今日（12月4日）追授基辅鲍里斯·格林琴科大学校长维克多·奥格涅维尤克“基辅市荣誉市民”称号。 他于2007年至2022年间担任该职务。

基辅市议会撤销了苏联独裁者列昂尼德·勃列日涅夫的首都荣誉市民称号。

11月9日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基向歌手兼志愿者达里娅·阿斯塔菲耶娃授予了奥尔加公主勋章三等。

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