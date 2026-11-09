在基辅德斯尼亚区，围绕区国家行政管理局局长马克西姆·巴赫马托夫的工作，冲突愈演愈烈。 公众委员会和俄乌战争退伍军人联盟的代表指责该区国家行政管理局负责人施加压力、轻视民众、进行人事清洗以及阻挠公众活动。

“特派记者”的报道中提到了这一点，其中公众代表和退伍军人讲述了与区行政当局之间的冲突。

德斯尼亚区公众委员会副主席奥克萨娜·普洛特尼科娃对马克西姆·巴赫马托夫的管理工作提出了尖锐批评。据她称，该负责人非但没有解决地区问题，反而专注于自我宣传以及与持不同立场的人士发生冲突。

在针对区行政长官的指责中，她提到了他公开自诩为“该区的决策者”，以及对下属的轻蔑态度，并大规模解雇那些据她所说“让领导层感到不方便”的员工。

此外，普洛特尼科娃还谈到了德斯尼亚区公众委员会被解散一事。她认为这一决定是独断专行的，并将其归因于巴赫马托夫与该委员会部分代表之间的个人矛盾。

据她称，此次解散的导火索是公开指控社区理事会的一名成员与侵略国合作以及其他违法行为。此后，理事会代表向乌克兰安全局（SBU）局长提出质询，要求核实是否存在相关证据或官方文件。

然而，普洛特尼科娃声称，他们并未收到任何能证实这些指控的证据。她坚信，仅凭未经证实的怀疑就解散公众委员会，是专横跋扈的表现。

行政当局与当地退伍军人之间也爆发了同样激烈的冲突。

俄乌战争退伍军人联盟主席奥列格·尼什波尔谈到了战斗参与者安德烈·别斯帕尔奇克被解雇一事。 据他称，解雇的原因是该退伍军人在全国默哀一分钟期间，并未站在行政大楼旁，而是在距离大楼约20米处——位于缅怀阵亡战友旗帜林荫道旁。

尼什波尔称，次日清晨该男子被解雇。导致这一决定的对话已被录音记录下来。目前，安德烈·别斯帕尔奇克正在法院对解雇决定提出上诉，退伍军人则在等待裁决结果。

此外，尼什波尔还指出，行政部门曾试图将退伍军人协会驱逐出该场所，而据他称，该组织是依法租用该场所的。

他声称，深夜曾有不明身份人员两次试图撬开办公室大门，搬走财物并封存该场所。据这位退伍军人称，协会代表事先获悉了可能采取的行动，并组织了轮值值守。

在其中一次事件中，他们据称当场抓获了数名戴着巴拉克拉法帽的人，这些人被认为与区行政管理局的一名工作人员有关联。警方随后出动了三支侦查行动小组赶赴现场。退伍军人表示，他们已将事件过程录制下来。

律师奥列克西·舍夫丘克也向乌克兰总统致函。

他公开呼吁弗拉基米尔·泽连斯基立即免去马克西姆·巴赫马托夫的德斯尼亚区区长职务。 该律师阐述其立场时指出，该区负责人的言论被俄罗斯媒体引用，他认为这损害了乌克兰政府的声誉，并给基辅市民带来了风险。

巴赫马托夫关于大面积停电的公开言论也引发了特别批评。报道作者指出，他那些引发争议的纸板标语和声明正被俄罗斯媒体积极传播。

因此，围绕德斯尼亚区领导层的冲突涉及多个方面：与公众的关系、人事政策、对退伍军人的态度以及公共沟通方式。

《特派记者》的记者们表示，将继续关注事态发展。

需要指出的是，“特派记者”的记者们数周以来一直试图在基辅德斯尼亚区国家行政管理局局长马克西姆·巴赫马托夫的工作岗位上找到他，以便当面就当前问题进行询问。最终，他们在区国家行政管理局附近的停车场见到了这位官员。 然而，对话非但没有进行建设性交流，反倒伴随着该区区长的咆哮、情绪失控以及粗俗辱骂。



10月21日，律师奥列克西·舍夫丘克呼吁基辅德斯尼亚区国家行政管理局局长马克西姆·巴赫马托夫辞职，原因是其公开侮辱退伍军人奥列格·西莫罗兹。

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