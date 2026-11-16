在俄罗斯对加工厂发动袭击后，基辅超市的食用油价格是多少

俄罗斯占领军对乌克兰的食品及油脂工业企业发动了一系列有针对性的袭击。 特别是，11月16日，侵略者再次袭击了位于第聂伯的“奥莱纳”葵花籽油生产厂，这已是自2026年初以来该企业至少第三次遭到袭击。

此外，由于加工设施遭到系统性炮击，乌克兰最大的食用油生产商——Kernel农业控股公司——宣布其所有压榨厂已全面停产。 鉴于基础设施受损的消息，记者们调查了首都几家热门连锁超市中葵花籽油的最新售价：

“Ekomarket”

该连锁店最便宜的产品是自有品牌：850毫升装的精炼油售价为78.90格里夫纳，同容量的未精炼油售价为84.60格里夫纳。 “斯托扎尔”牌精炼葵花籽油（850毫升）促销价为94.80格里夫纳， 而“皇家风味”品牌810毫升装的精炼食用油售价为104.70格里夫纳，未精炼的则为112.90格里夫纳。 在价格较高的产品中，有850毫升装的“慷慨之礼”食用油 （精炼款108.80格里夫纳，未精炼款126.60格里夫纳），以及810毫升装的“楚马克”精炼食用油，售价118.70格里夫纳。

ATB

该连锁店中最实惠的选择是自有品牌“明智之选”的食用油——850毫升装精炼食用油售价为77.12格里夫纳。 另一自有品牌“斯沃亚·利尼亚”提供900毫升装：精炼油售价87.84格里夫纳，未精炼油售价97.84格里夫纳。 在知名品牌中，标准850毫升装的未精炼“慷慨之礼”售价为98.97格里夫纳，精炼“奥莱纳”为99.85格里夫纳， 而精炼的“斯托扎尔”为99.99格里夫纳。价格更高的是900毫升装的精炼食用油“楚马克”，售价为107.98格里夫纳。

“西尔波”

该连锁店中价格最低的是自有品牌“波夫纳·恰沙”的产品——850毫升精炼食用油售价为75.99格里夫纳， 而另一自有品牌“普雷米亚”同规格产品的售价为91.49格里夫纳。 在热门品牌中，850毫升装的“马约拉”精炼食用油售价为79.99格里夫纳，“慷慨之礼”售价为98.99格里夫纳，而“斯托扎尔”售价为99.99格里夫纳。 此外，还有小瓶装（750毫升）的“慷慨之礼”维生素强化食用油，售价88.79格里夫纳， 而900毫升装的“楚马克”家庭用食用油则以97格里夫纳的促销价出售。

“福拉”

该连锁超市中最便宜的是自有品牌“Zirkovyi Vybir”的850毫升装产品：精炼食用油售价77.20格里夫纳， 而一级未精炼食用油为80.90格里夫纳。 这里850毫升装的“慷慨之礼”精炼食用油售价为92.90格里夫纳，而同容量的“奥莱纳”和“马约拉”精炼食用油售价均为99.90格里夫纳。 在所列商品中，价格最高的是“楚马克”牌家庭用食用油的小包装（800毫升）——售价为107.90格里夫纳。

总体而言，监测数据显示，首都各大超市自有品牌基础精炼食用油的价格维持在每850毫升76至79格里夫纳之间， 而知名品牌产品的价格则主要在93至118格里夫纳之间波动，具体取决于零售连锁店、瓶装容量及产品种类。

来源：网络媒体《格拉夫科姆》。

11月16日，俄罗斯占领军对第聂伯市发动了袭击。据当地媒体报道，生产葵花籽油的“奥莱纳”工厂可能遭到袭击。现场视频显示，现场浓烟滚滚，并发生火灾。

在尼古拉耶夫州班杜尔卡村，一架俄罗斯无人机击中了班杜尔卡制油厂。此次袭击导致四座葵花籽油储罐受损，其中一座完全损毁。 泄漏污染了超过3500平方米的土地，但目前尚未发现油液直接流入黑塔什利克河。

在敖德萨州，俄罗斯的袭击还损坏了Kernel公司负责葵花籽油中转的码头。此次袭击导致约2.5万吨成品被毁。

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