周四凌晨遭到炮击的“普罗斯佩克特”商娱综合体未受重大损坏，目前正在正常运营。Arricano公司新闻处向“国际文传电讯社-乌克兰”透露了这一消息。

“在昨日针对基辅的袭击中，‘普罗斯佩克特’商娱综合体未遭受重大损坏。幸运的是，此次事件未造成严重后果。 今天，该综合体正在正常运营，”该公司向“国际文传电讯社-乌克兰”透露。

据乌克兰国家紧急情况局通报，因俄罗斯联邦昨晚对基辅的袭击，伤者人数已增至七人。俄罗斯联邦袭击了首都的德斯尼亚区。 其中一处地址因遭击中引发火灾，非住宅建筑遭到破坏；另一处地址的非住宅建筑也发生火灾。所有火势均已扑灭。

Arricano Real Estate PLC（塞浦路斯）通过其乌克兰子公司，在乌克兰拥有四家购物中心： 位于基辅的“普罗斯佩克特”购物中心和“Raion”购物中心、位于扎波罗热的City Mall购物中心，以及位于克里沃罗格的“阳光画廊”购物中心。 该公司还持有基辅“Sky Mall”购物中心的49.9%股权，以及用于后续建设三处项目（目前处于设计阶段）的土地。此外，该公司正在基辅建设“Lukianivka”综合购物中心。

来源：“国际文传电讯社-乌克兰”

11月26日，俄罗斯在切尔尼戈夫州发动无人机袭击，造成4人受伤。戈罗德尼亚、塞梅尼夫卡、科里乌基夫卡、奥利希夫斯基社区的各居民点以及诺夫哥罗德-西维尔斯基均遭到袭击。

11月26日上午，俄军出动攻击型无人机袭击了哈尔科夫。袭击导致一栋多层住宅楼、一座加油站和一座体育中心受损。俄军袭击后的现场照片已流出。

今天（11月26日），在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的克里沃罗格市，由于俄罗斯对基础设施目标的打击，供电出现了严重问题。市中心区域的公共电动交通停运，供热和供水系统已切换至备用发电机运行。

11月26日凌晨，乌克兰防空部队击落并压制了87架俄罗斯无人机。自11月25日晚起，俄军共向乌克兰发射了弹道导弹及113架各类型攻击型无人机。

自11月25日晚起，俄军利用无人机对该州四个地区发动了袭击。袭击导致一人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了该地区46个居民点。截至11月26日早晨，因扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击，共有18人受伤，其中包括3名儿童。

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