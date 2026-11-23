律师奥列克西·舍夫丘克宣布，记者斯维特兰娜·克留科娃在针对律师叶夫根尼·普罗宁的诉讼中胜诉。 法院支持了她关于维护名誉、尊严和商业声誉的诉讼请求，起因是Telegram上的一篇帖子——原告认为该帖子以贬损的方式发布了相关信息。

根据公布的判决书节选，该案涉及2024年6月1日发布在Telegram频道“PRONIN”上的一则帖子。其中，叶夫根·普罗宁写道：“还有这个在基辅的俄罗斯女人。”

法院认定，该信息以贬损的方式表达，损害了斯维特兰娜·克留科娃的荣誉、尊严和商业声誉。

此外，法院裁定由叶夫根·普罗宁向该女记者支付1格里夫纳的精神损害赔偿金。同时，被告还需缴纳2422格里夫纳40科皮卡的诉讼费。

阿列克谢·舍夫丘克在其帖文中以讽刺的口吻评论了法院的裁决，并特别提到了赔偿金额。

“兄弟们，别再去法院了。 叶尼娅可是费了九牛二虎之力，从某位知名女歌手的床底下爬出来，来到自己所在的法院，结果却因在Telegram上公开侮辱那位风采出众且聪慧的记者斯维特兰娜·克留科娃，惨败而归，”这位律师写道。

他还开玩笑说，普罗宁恐怕得向歌手拉米娜或Skylerr借钱，才能支付这笔判决金额。

“现在他因诽谤斯维特兰娜需赔偿1格里夫纳，或许可以向拉米娜或Skylerr借笔带息的钱来支付？”谢夫丘克写道。

此外，这位律师还提到了自己对普罗宁的索赔，声称普罗宁欠他一笔法律援助费——据谢夫丘克称，这笔费用源于与拉琴科夫的接触。

“祝贺我们的团队再次战胜了法律上的累赘。兄弟们，你们那边怎么样？”——这位律师总结道。

根据公布的文件，该法院判决书的全文于2026年11月23日撰写完成。 案件当事人有权在30天内向基辅上诉法院提起上诉。因此，从公布的片段来看，该判决尚未生效。

来源：奥列克西·舍夫丘克在Facebook上的帖子。

需要指出的是，律师奥列克西·舍夫丘克此前曾就“我们的钱·利沃夫”项目提起诉讼。

律师奥列克西·舍夫丘克致函总统弗拉基米尔·泽连斯基，请求其评估基辅德斯尼亚区国家行政管理局负责人马克西姆·巴赫马托夫的工作表现，并考虑将其解职的可能性。

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