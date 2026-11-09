11月9日基辅交通瘫痪：桥梁上出现拥堵，出租车费上涨

11月9日上午，基辅出现了严重的交通拥堵。首都的主要干道和横跨第聂伯河的桥梁上形成了长达数公里的拥堵，部分路段的延误时间甚至接近一小时。

由于桥梁交通管制及需求激增，出租车费用也随之上涨。

基辅各座桥上的情况如何

最严重的拥堵出现在连接首都左右两岸的桥梁入口处。

北桥实际上已濒临交通瘫痪。受俄罗斯袭击影响，该桥通行受到限制：仅有一条车道可供通行。 从左岸前往右岸的车辆仅限公共交通通行，而反向方向则允许公共交通和私家车通行。

不仅私家车陷入拥堵，救护车和警车也未能幸免。由于局势严峻，部分基辅市民被迫徒步过桥。

北桥的交通限制给其他过河通道带来了额外压力。特别是，帕顿桥的入口处以及通往波迪尔斯基桥的方向都出现了严重的拥堵。

左岸地区也报告称，公共交通站点前排起了长队。

基辅哪里堵得最严重

根据交通监测服务数据显示，11月9日上午，以下街道和大道记录了最严重的拥堵：

沃斯克雷森斯基大道 ——延误时间达53至55分钟；

哈尔科夫公路 ——约30分钟；

第聂伯河滨大道 ——延误28至29分钟；

罗曼·舒赫维奇大道 ——最长25分钟；

斯特琴科街 ——约20分钟；

布列斯特大道—— 不超过21分钟；

纳贝日诺-里巴尔斯卡街和纳贝日诺-克列什恰蒂茨卡街 ——6至16分钟。

彼得·拉齐尼亚街、日利亚ンス卡街、汽车厂街、伊万·维戈夫斯基街、大瓦西尔基夫斯卡街和瓦西里·斯图斯街也出现了交通拥堵。

瓦列里·洛巴诺夫斯基大道以及通往达尔尼茨卡广场和贝萨拉比亚广场的入口处也出现了拥堵。

基辅的出租车费用是多少

由于出行需求激增以及第聂伯河两岸交通受阻，出租车费用有所上涨。

例如，在热门打车平台上 ，奥索科尔基至独立广场的 行程费用如下：

Bolt：

经济舱——499格里夫纳起；

舒适级——599格里夫纳；

Priority——689格里夫纳；

商务舱——759格里夫纳。

Uklon：

标准资费——549格里夫纳起；

舒适舱及“女士舱”——601格里夫纳；

商务舱 — 712 格里夫纳；

Prime — 948 格里夫纳。

对驾驶员的建议

建议司机提前规划路线，并考虑到主要干道和桥梁上可能出现的严重拥堵。如条件允许，应优先选择地铁出行。

此外，还呼吁驾驶员不要占用专供应急和救援服务（特别是救护车和警车）通行的车道。

需要提醒的是，首都正在实施连接第聂伯河左岸与右岸的备用交通方案。新规旨在缓解桥梁拥堵并优化交通流量。

基辅市民和游客已收到关于北桥部分限行的通知。相关交通调整将于6月19日（周五）11:00起生效，建议驾驶员提前规划行车路线。

由于11月7日俄罗斯恐怖分子对基辅的袭击，经由北桥的公交车通行路线已作调整。目前，公共交通已改道经波迪尔斯基桥通行。

需要提醒的是，11月7日周五深夜，俄罗斯恐怖主义部队曾三次使用弹道导弹袭击基辅。

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