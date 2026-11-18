11月18日，由于维利卡·瓦西尔科夫斯卡街的供热管网受损，基辅的戈洛西夫斯基区、佩切尔斯基区和舍甫琴科区部分地区暂停供热。

“基辅热能”公司的专家正在抢修事故。 在维修期间，以下街道的居民将暂时无法获得供暖：安东诺维奇街、巴塞伊纳街、建筑师戈罗德茨基街、大瓦西尔基夫斯卡街、酋长帕维尔·斯科罗帕德斯基街、叶夫根·奇卡连科街、 吕特兰斯卡街、小日托米尔斯卡街、梅奇尼科夫街、米哈伊洛夫斯卡街、普罗里兹纳街、萨克萨甘斯基街、克列什恰蒂克街和肖塔·鲁斯塔韦利街的居民将暂时无法获得供热服务。

维修队伍正在全天候作业。据初步估算，受损的管道段将于夜间更换，计划于11月19日14:00前完全恢复热媒循环。

来源：基辅市国家行政管理局。

从11月18日（周三）起，基辅左岸区部分建筑将暂时停供暖气。此次停供是由于在建设备用供热系统过程中，主供热管道需要进行安装施工。 基辅市国家行政管理局承诺将尽快完成施工，以恢复供热。

位于基辅州、距离首都约50公里的乌克兰卡市，供暖季至今尚未开始。 当地居民的公寓内温度降至+11摄氏度，由于寒冷和湿度过高，窗户和墙壁上出现了霉斑。

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