基辅正在持续开展清理工作，以消除前一天俄罗斯炮击造成的后果。基辅市军事行政管理局发言人卡捷琳娜·波普在电视直播中通报了这一情况。

伤者人数已增至五人。其中包括两名分别五岁和七岁的男童，他们已被送往基辅市内的医院救治。昨日对索洛缅斯基区一栋行政大楼的袭击造成一名妇女丧生。

索洛缅斯基区和舍甫琴科区均记录到了炮击造成的后果。舍甫琴科区的受损情况更为严重。爆炸冲击波损毁了数栋住宅楼，周边区域的车辆起火。

由于碎片落在空旷地带，一所幼儿园受损，周边区域起火。在清理善后期间，该幼儿园的所有儿童将被转移至附近的学校。

全市供水和供热系统均正常运行。但各微区或住宅区可能发生局部故障。首都目前实施限电措施及个性化供电时间表。

基辅市军事行政管理局发言人呼吁居民通过“基辅数字”平台查询应急供水点和独立饮水处的具体位置。此举旨在为可能发生的紧急断水做好准备。

此外，波普还提醒了此前遭受袭击后首都各座桥梁的状况。波迪尔-沃斯克雷森斯基桥的交通已完全恢复。达尔尼茨基桥的铁路部分受损，但公路部分仍正常通行。

北桥仅允许公共交通和特殊车辆通行。南桥从左岸驶往右岸时，车辆重量受限；反向行驶方向则仅限公共交通车辆通行。

来源：乌克兰通讯社。

2026年11月29日周六凌晨，文尼察市市长谢尔盖·莫尔古诺夫表示，该市一处车库合作社因俄罗斯炮击引发火灾。

俄罗斯军队曾20多次使用无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州的六个地区，导致两名17岁的少年受重伤并被送医救治， 该州军事行政负责人亚历山大·甘扎于11月29日上午通报了这一情况。

2026年11月29日夜间，俄军向扎波罗热发射了制导炸弹，造成一名妇女死亡，另有两人受伤。

乌克兰武装部队空军通报称，在2026年11月29日周日凌晨，防空部队击落并压制了140架无人机中的101架，这些无人机自11月28日晚起被俄军用于袭击乌克兰。

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