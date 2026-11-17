尽管面临俄罗斯炮击以及桥梁交通限制，基辅环线电车仍于11月17日（星期二）继续全线运行。

与此同时，由于出于安全考虑不得不临时停车，列车运行出现延误。

截至目前，共有四趟列车出现延误：

B10 斯维亚托申 — 火车站 — 达尔尼察 — 延误20分钟；

A08 斯维亚托申 — 波恰伊纳 — 达尔尼察 — 延误47分钟；

A07 达尔尼察 — 火车站 — 斯维亚托申 — 延误16分钟；

A06 达尔尼察 — 火车站 — 斯维亚托申 — 延误35分钟。

基辅城市快线（Kyiv City Express）指出，尽管存在交通限制，环线电车仍继续保障首都左岸与右岸之间的交通连接。

此外，还为乘客增开了两趟早班列车，运行路线为波恰伊纳—达尔尼察—维杜比奇及反向路线。这些列车将在所有中途站停靠。

这些增开班次将帮助乘客前往地铁蓝线和绿线的车站。

您可在Kyiv City Express官方网站上查询环线电车的最新时刻表及列车发车时间。

该消息由“Kyiv City Express”Telegram频道发布。

在基辅，11月17日俄罗斯空袭造成的破坏已出现在四个区：戈洛西夫斯基区、德斯尼亚区、第聂伯罗区和奥博隆区。 此次袭击导致关键基础设施受损，引发多起火灾，部分地区还出现了供水和供热中断的情况。

基辅专家正在对因俄罗斯袭击而受损的北桥和南桥进行勘查。市长维塔利·克利奇科展示了北桥在11月16日俄罗斯炮击中受损的程度。

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