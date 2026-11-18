截至11月18日，基辅的南桥和北桥已部分恢复通行。与此同时，部分桥梁仍实施交通限制及临时交通管制方案。

南桥。允许总重不超过10吨（含）的车辆以及总重不超过18吨的公共交通工具在规定间隔内通行。从右岸前往左岸的通道仍处于封闭状态。

北桥。公共交通及专用车辆可在桥上双向车道的最右侧车道通行。同时，禁止私家车和过境货运车辆通行。

波迪尔斯基大桥。从左岸前往右岸的通行将在空袭警报响起后约15分钟内暂时受限。

达尔尼茨基大桥和地铁桥。这两座桥梁均正常通行，无任何限制。

叶·奥·帕顿大桥。该桥根据一天中的不同时段实行双向交替通行方案：

06:00至16: 00——从左岸通往右岸；

16:00至24:00——从右岸向左岸行驶。

建议驾驶员在规划市内路线时，务必考虑现行交通限制，以避免延误，并提前选择替代路线。

上述信息来自关于首都桥梁运行情况的最新通报。

基辅已允许车辆临时通过南桥从左岸驶往右岸。

网络上发布了一段基辅北桥在遭受俄罗斯弹道导弹袭击后的视频。画面中可见这座首都交通基础设施设施遭袭后的景象，以及人们徒步穿越大桥的情景。

在基辅，11月17日俄罗斯袭击造成的后果主要集中在四个区：戈洛西耶夫斯基区、德斯尼亚ンス基区、第聂伯罗夫斯基区和奥博隆斯基区。 此次袭击导致关键基础设施受损，引发多起火灾，部分地区还出现了供水和供热中断的情况。

基辅专家正在对因俄罗斯袭击而受损的北桥和南桥进行勘查。市长维塔利·克利奇科展示了北桥在11月16日俄罗斯炮击中受损的程度。

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