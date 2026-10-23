10月23日，基辅将增开城市电车班次

由于地铁运营受限，基辅继续增开“基辅城市快线”（Kyiv City Express）城际电车班次。10月23日（星期四），列车将在“波恰伊纳”站与“维杜比奇”站之间的半环线路段运行。

增开这些班次旨在增加客运运力，并在地铁运营受限的情况下方便市民市内出行。

电车将在该线路的所有中间车站停靠：“彩虹站”、“沃斯克雷森卡站”、“特罗耶什奇纳-2站”、“尼基尔斯卡-斯洛比德卡站”、“利沃贝雷日纳站”、“鲁萨诺夫卡站”， “达尔尼察”和“别雷兹尼亚基”。

从“维杜比奇”站开往“波恰伊纳”站方向

17:00 — 发车， 17:44 — 到达；

17:53 — 发车， 18:44 — 到达；

18:55 — 发车， 19:43 — 到达；

19:58 — 发车，20:45 — 到达。

从“波恰伊纳”站开往“维杜比奇”站的方向

16:59 — 发车， 17:45 — 到达；

17:59 — 发车， 18:44 — 到达；

18:59 — 发车， 19:46 — 到达；

19:59 — 发车，20:42 — 到达。

每座城市电车车站附近都有地面公共交通运行，方便乘客通过其他路线继续行程。

在地铁运营受限的情况下，这些增开班次将帮助基辅市民前往首都的各目标区域。

基辅市国家行政管理局（KMDA）通报了这一消息。

需要提醒的是，由于首都持续的空袭警报以及车站内人员聚集，地铁红线的运行方案已暂时调整。据《Glavkom》援引“基辅地铁”市政公司消息报道。

“乌克兰铁路”将增开“基辅城市快线”（Kyiv City Express）班次，连接基辅的左岸和右岸。此举是因南桥交通受阻而作出的决定。

10月23日（星期五），基辅“切尔尼戈夫斯卡娅”地铁站的1号候车大厅将恢复运营。乘客可由此出口前往“达尔尼察”站方向。

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