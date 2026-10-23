10月24日和25日，基辅的公交车和无轨电车将调整路线

10月24日和25日，基辅将因举办季节性集市而临时调整多条公交线路及有轨电车线路的运行。 受影响的线路包括2路、6路、31路、37D路、39路、44路、110路、112路公交车以及34路无轨电车。

调整措施将从运营开始起生效，直至戈洛西夫斯卡街、利斯基夫斯卡街、亚历山德拉·埃克斯特街、约旦斯卡街、沙利莫夫院士街、塔塔尔斯卡街和伊戈尔·尤赫诺夫斯基街上的集市结束为止。

建议乘客在规划行程时提前考虑这些调整。

2路公交车将从瓦赫坦加·基卡比泽街出发，沿常规路线行驶至维德拉德内大道，随后经瓦茨拉夫·哈维尔林荫大道和维塔利·斯卡库纳街，之后返回原路线。

6路公交车将从达尔尼茨卡广场开往米洛斯拉夫斯卡街，途中不经利斯基夫斯卡街和拉杜恩斯卡街。

37D路公交车将从“利索瓦”地铁站开往切尔沃纳亚·卡利纳大道。

39路公交车将按以下路线运行： 戈洛西夫斯基大道 — 科学大道 — 利索吉尔斯卡街至与火箭街和全景街交汇处的交通枢纽 — 利索吉尔斯卡街 — 利索吉尔斯基小巷。 反向路线保持不变。

44路公交车将按常规路线从“别雷兹尼亚基”市郊电车站开往利斯基夫斯卡街，随后沿拉杜恩斯卡街行驶至米洛斯拉夫斯卡街。

110路公交车将从地铁站“乌克兰英雄广场”出发，沿原定路线行驶至利斯基夫斯卡街，随后经拉杜恩斯卡街前往米洛斯拉夫斯卡街，途中不再经过利斯基夫斯卡街。 反向运行方向保持不变。

34路无轨电车将从皮夫尼奇纳街发车，行驶至斯特潘·班德拉大道。

31路公交车将按调整后的路线运行： “理工学院”地铁站 — 布雷斯特大道 — 博格丹·哈夫里利申街 — 米特罗凡·多夫纳尔-扎波尔斯基街 — 德格特亚罗夫斯卡街 — 白俄罗斯街 — 德列夫利亚ンス卡街 — 尤里·伊连科街 — 罗莫达诺夫院士街 — 扎戈里夫斯卡街 — 弗拉基米尔·莫诺马赫亲王街 — 塔塔尔斯卡街。

110路和112路公交车将分别从“乌克兰英雄广场”和“卢基亚诺夫斯卡”地铁站出发，沿常规路线行驶至彩虹街。 随后，这些公交车将沿伊万·米基滕科街、西罗日潘尼科夫街和伊戈尔·尤赫诺夫斯基街行驶，之后将恢复原有路线。反向行驶方向暂无调整。

建议乘客留意10月24日和25日公共交通的临时调整，以便提前规划在基辅的出行。

需要提醒的是，由于地铁运营受限，基辅继续增开“基辅城快线”（Kyiv City Express）城际电车班次。10月23日（周四），列车将在“波恰伊纳”站与“维杜比奇”站之间的半环线路段运行。

需要提醒的是，由于持续的空袭警报以及车站内人员聚集，首都地铁红线的列车运行方案已暂时调整。据《Glavkom》援引基辅地铁公司消息报道。

“乌克兰铁路”将增开“基辅城市快线”（Kyiv City Express）列车，连接基辅的左岸和右岸。此举是因南桥交通受阻而作出的决定。

10月23日（星期五），基辅“切尔尼戈夫斯卡娅”地铁站的1号候车大厅将恢复运营。乘客可由此出口前往“达尔尼察”站方向。

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