11月28日（星期六），由于将举行国家活动，基辅市中心将暂时限制地面公共交通的通行。 调整将涉及途经拉夫尔斯卡街的线路。此次限制与纪念大饥荒遇难者有关。

06:00至09:00期间，24路和25路公交车、38路无轨电车以及470路小巴将按常规路线运行， 但在拉夫尔斯卡街从荣耀广场至城堡街路段将不设乘客上下车站点。

09:00至12:00期间，公共交通将按调整后的运行方案运行：

38路无轨电车 ——将从“维杜比奇”地铁站开往莱西·乌克兰卡大道（新医院街）。

24路公交车 ——从中央火车站开往赫鲁舍夫斯基街，随后经由奥斯特罗兹基亲王街、奥梅利亚诺维奇-帕夫连科街、伊万·马泽帕街和赫鲁舍夫斯基街，之后恢复常规路线。

25路公交车 ——从“基辅-沃伦斯基”站开往奥斯特罗兹基亲王街，随后经奥梅利亚诺维奇-帕夫连科街、伊万·马泽帕街和奥斯特罗兹基亲王街，之后继续按常规路线行驶。

470路小巴——从雅吉德纳街出发至奥斯特罗兹基亲王街，随后经奥梅利亚诺维奇-帕夫连科街、伊万·马泽帕街及奥斯特罗兹基亲王街。

预计12:00后，公共交通将恢复正常运营。建议乘客提前了解这些变化，并在出行时考虑临时限制措施。

来源：基辅市国家行政管理局交通基础设施部。

11月26日至28日，基辅佩切尔斯基区纳贝日内公路将实施部分交通管制。原因在于雨水排水系统的维修工程。

此前，基辅于11月21日恢复了公共交通经南桥从首都右岸通往左岸的通行。该方向的通行路线经由萨佩尔诺-斯洛比德斯卡街组织。自此，该桥的公交服务已实现双向通行。

基辅市长维塔利·克利奇科呼吁首都居民，鉴于右岸与左岸之间的交通状况较为复杂，除非有紧急需要，否则请勿驾驶私家车出行，也请勿乘坐公共交通工具。

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