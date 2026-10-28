10月28日，基辅某条街道的空气污染水平达到危险级别

截至2026年10月28日早晨，基辅的空气质量总体良好，但部分监测站显示污染水平处于中等甚至危险级别。 您可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务平台实时关注相关数据。

由于各服务平台采用各自的监测站网络和数据处理方法，不同地图上的数据可能存在些许差异。因此，在评估空气质量状况时，应综合考虑整体变化趋势及特定区域的数值，而非仅关注单一数值。

空气质量状况在一天中可能会发生变化。在户外长时间逗留前，建议先查看最新数据。

SaveEcoBot交互式地图显示了基辅及首都各区的空气质量水平。该服务利用在线监测站网络的数据，其中部分监测站提供实时数据。

截至2026年10月28日07:00，基辅整体空气质量良好。但各区的具体数值在一天中可能会发生变化。

奥博隆区和德斯尼亚区记录到的污染指数最低，为26 AQI。

索洛缅斯基区的污染指数为104 AQI，而在伊万·普柳伊街1号这一特定路段，该指数已达到408 AQI的危险水平。

波迪尔区和斯维亚托申区也记录到中度污染，AQI值分别为61和60。

Aqicn地图实时显示空气质量指数，并允许查看各监测站的具体数据。该服务采用从“良好”到“危险”的污染等级分级标准。

“LUN City AIR”系统可测量PM1、PM2.5和PM10等细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。 各监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。AQI数值越高，污染程度越严重。

如果空气质量恶化，应尽量减少在户外逗留的时间，并尽可能待在室内。最好关闭门窗，待情况好转后再通风。

建议避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量会增加。如有空气净化器，可按照制造商的说明进行使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应格外谨慎，并密切关注自身身体状况。

来源：Glavkom

需要提醒的是，10月27日晚，基辅左岸地区发生了交通瘫痪。

此前，基辅地铁绿线已部分恢复运营。

10月27日夜间，基辅遭遇弹道导弹袭击，南桥遭到损毁。

空军发言人尤里·伊格纳特指出，桥梁具有相当大的安全裕度，因此要彻底摧毁此类建筑并不容易。但受损路面的修复仍需一定时间。

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