在基辅，圣维德恩斯基修道院因俄罗斯联邦的袭击而受损，有教区信徒受伤

由于俄罗斯于10月22日凌晨对基辅发动的袭击，隶属于莫斯科牧首区乌克兰东正教会的圣维德恩斯基男子修道院遭到损毁。据报道，有两名教友受伤。

据该媒体报道，弹片损毁了修道院的屋顶。此外，据称有两名教友受伤。目前尚无关于他们伤情的消息。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基证实，在俄罗斯当晚对首都的袭击中受损的设施中，包括该修道院。

该宗教建筑受损的具体情况以及伤者状况的详细信息正在进一步核实中。

据“东正教记者联盟”新闻媒体报道。

10月22日夜间，由于俄罗斯对基辅发动的联合袭击，"波恰伊纳"零售园遭到破坏。该商业综合体内多家商店均受到冲击。

位于基辅波恰伊纳的迪卡侬（Decathlon）体育用品店因10月22日凌晨遭受弹道导弹袭击而受损，现已暂停营业。目前该店暂不接待顾客。

俄罗斯袭击了基辅的佩切尔斯基区，造成多栋住宅楼和急救站受损。

视频：俄罗斯动用弹道导弹对基辅发动了大规模袭击。

此前，俄罗斯曾袭击乌曼市，导致一家大型超市和一栋住宅楼发生火灾。

此前，俄罗斯曾用无人机袭击切尔卡瑟州：乌曼市一栋高层建筑受损。

俄罗斯对基辅的袭击造成一人死亡，一架无人机击中了一栋24层楼房。

此前，俄罗斯无人机袭击了基辅，导致两个区发生火灾。

一架俄罗斯无人机击中了波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

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