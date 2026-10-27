基辅一名男子因强奸10岁女儿被判处13年有期徒刑

在基辅，一名34岁男子因强奸自己10岁的女儿被判处13年有期徒刑。他被认定犯有《乌克兰刑法典》第152条第4款规定的罪行。 基辅市和戈洛西耶夫斯基区检察院的少年检察官在该案中支持了公诉。

犯罪发生于2023年10月。 当时，女孩的母亲前往另一座城市逗留数日，将女儿留给了父亲和两名分别4岁和6岁的儿子。当晚，这名当天曾饮酒的男子强奸了孩子。

次日清晨，女童向邻居和祖母讲述了所遭遇的一切。然而，只有邻居们相信了她——正是他们向执法部门报了案。

在法庭上，该男子否认强奸女童的罪行，而其亲属则坚称一切都是女童编造的。但他们的证词已被鉴定结果和收集到的证据所推翻。

法院判处该男子有期徒刑13年。

待判决生效后，该罪犯的信息将被录入“侵害未成年人性自由和躯体完整罪行罪犯统一登记册”。

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