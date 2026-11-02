在基辅达尔尼茨基区，市政工作人员拆除了三处多年来一直由当地商人经营的摊位。

其中包括一家修鞋摊，店主斯捷潘·沃兹尼亚克从事这一行已有36年，以及一家饮用水销售摊位。

此次拆除事件由空降突击部队军人奥列克西·诺西维茨披露，他本人也在该地点经营生意。据他称，尽管曾试图保留这些摊位，但市政工作人员还是强行将其拆除。 这位军人表示，他无法为了维护自己的生意而离开部队。

他特别提到了年迈的工匠斯捷潘·沃兹尼亚克，后者的独子今年在波克罗夫斯克附近失踪。 当摊位被拆除时，这位老人站在一旁痛哭。这个摊位是他早在1992年与搭档一起搭建的。虽然这位工匠没有因摊位被拆而获得补偿，但他已经在城外找到了新的客户。

另一处被拆除的摊位曾销售净化水长达10余年。每逢炮击或停水期间，那里总会聚集40至50名当地居民排队取水。 该处无需用电即可取水，而最近的市政饮水处则位于四个街区之外。

诺西维茨表示，这些经营者多年来一直合法经营，但在城市规定再次变更后，他们已无法重新办理相关手续。

来源：Glavkom

基辅市中心正在持续开展系统性行动，清理违反城市美化规定设置的设施。清理范围涵盖从主干道到独立广场的区域。

在基辅高速有轨电车“斯塔罗沃克萨尔纳”终点站附近，市政部门拆除了临时商业设施。

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