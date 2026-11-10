基辅连续第二天出现严重的交通问题。在通往波恰伊纳方向的北桥上，仅保留了一条车道通行，导致大规模拥堵。 私家车几乎无法前行，而公共交通乘客则被迫步行完成部分路程。

据目击者称，由于北桥的交通限制，车流速度大幅减缓。目前，通往波恰伊纳方向仅有一条车道可供通行。

“特罗耶什奇纳FB”社群进一步说明，该车道专供公共交通使用。因此，Sky Mall购物中心附近已不再放行私家车。建议司机提前规划路线并选择替代路线。

交通管制导致北桥前出现严重拥堵。据目击者称，交通实际上已陷入瘫痪，公共交通也无法按常规模式运行。

乘客也遇到了麻烦。公交站前排起了长队，人们不得不下车，徒步穿过大桥，才能前往首都右岸上班或办理私事。

交通问题不仅出现在北桥。社交媒体上还发布了帕顿桥前车辆严重拥堵的照片。

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因此，基辅左岸与右岸之间的通行依然极为困难。据现有消息，在桥梁遭受袭击后，交通瘫痪已连续第二天持续。

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司机和乘客不得不花费更多时间在路上，并寻找在市内出行的新途径。

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当地的Telegram频道和“特罗耶什奇纳FB”社群均报道了这一严峻局面。

需要提醒的是，11月9日上午，基辅出现了严重的交通拥堵问题。首都的主要干道和横跨第聂伯河的过河通道上形成了长达数公里的拥堵，部分路段的延误时间甚至接近一小时。

需要指出的是，首都正在实施连接第聂伯河左右两岸的备用交通方案。新规旨在缓解桥梁拥堵并疏导交通流量。

基辅市民和游客已收到关于北桥部分限行通知。相关交通调整将于6月19日（周五）11:00起生效，建议驾驶员提前规划行车路线。

由于11月7日俄罗斯恐怖分子对基辅的袭击，经由北桥的公交车通行路线已作调整。目前，公共交通已改道经波迪尔斯基桥通行。

需要提醒的是，11月7日周五深夜，俄罗斯恐怖主义部队曾三次使用弹道导弹袭击基辅。

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